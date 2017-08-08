Форум «Свободу политзаключенным»: Европа должна прекратить диалог с Лукашенко 1 8.08.2017, 18:55

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Белорусские политзаключенные должны быть освобождены.

В минском офисе БНФ состоялась пресс-конференция форума «Свободу политзаключенным», посвященная ситуации с 11 лицами, которые согласно присутствующим координаторам Павлу Северинцу и Анне Шапутько, сидят за решеткой по политическим мотивам и должны иметь статус политзаключенных. Также в мероприятии приняли участие матери репрессированных сыновей - Евгения Желнова и Раиса Воловик, передает «Радыё Рацыя».

Вел пресс-конференцию "Свободу политзаключенным!" Павел Северинец:

- В форуме "Свободу политзаключенным!» Принимают участие ведущие политические партии, общественные движения, лично там присутствуют Владимир Некляев, Николай Статкевич, ОГП, БХД и БНФ. Кроме того там присутствуют такие правозащитники как Михаил Пастухов - один из лучших независимых юристов.

Эти люди должны быть признаны политзаключенными и в общебелорусским, и в европейском масштабе. Они должны быть освобождены! Мы требуем, чтобы европейцы поставили условие диалога с режимом Лукашенко - отсутствие политзаключенных и прекращение всяческих репрессий.

Волонтер форума, кинадкументалистка Ольга Николайчик возмутилась действиями неизвестных, что ночью навесили снаружи замок на двери ее дома - так что длительное время она не могла выйти из дома.

Координаторы форума "Свободу политзаключенным" выразили намерение выходить напрямую на международные правозащитные организации для придания статуса политзаключенных указанным на пресс-конференции 11 лицам, а также организации правовой и финансовой помощи им.

- Правозащитники признают трех политзаключенных. Мы же признаем политзаключенными 11 человек: Алеся Юркойць, четырех антифашистов: Вадима Бойко, Илью Воловика, Филиппа Иванова, Дмитрия Цехановича, Ирину Моцную - женщину, у которой приемных детей, Алексея Желнова, а также Михаила Жемчужного, Дмитрия Полиенко, Игоря Комлика, которых признают и официальные правозащитники, - рассказал Павел Северинец.