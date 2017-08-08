Девять загвоздок при выборе недвижимости в Минске 16 8.08.2017, 19:10

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Какие проблемы возникают при выборе жилья в столице.

Если вы озабочены проблемой выбора жилья и начали рассматривать варианты, то, скорее всего, столкнулись с безжалостной в своей истинности идеей – нормального жилья в Минске нет. Новостройки на пустырях похожи на муравейники, где нет ничего живого, квартирки в них крохотные, с потолками, рассчитанными на карликов. А если засматриваться на частное строительство, то в голове не укладывается: как в этой стране обычный дом может стоит миллион долларов? KYKY – о наболевшем.

Районы-муравейники, как в Токио

Если человек действительно чего-то захочет, то вся Вселенная будет способствовать тому, чтобы его желание сбылось. Публикация от @lenstko Июл 18 2017 в 12:37 PDT

Положа руку на сердце, признайтесь: вам нравится архитектура жилых комплексов в спальных районах? Эти груды домов похожи на муравейники, где хочется не жить, а умирать. Несмотря на то, что поликлиник и детских садов не хватает даже четверти района, их все больше уплотняют новыми застройками, как будто мы в Токио, а не в Минске. В спальных районах нет ни приличных кабаков, ни зон отдыха, и только вокруг круглосуточных магазинов собираются опенэйры алкоголиков разной степени. Единственное место, где можно прогуляться где-нибудь в Зеленом лугу – это сам лес. И если хочешь социума, тебе одна дорога – в центр города. Где у жилья тоже свои проблемы.

Протекающие крыши и отваливающиеся балконы

О да, это прекрасная сталинка, где каждый месяц с жильцов собирают круглые суммы на капремонт. Правда, когда приходит время для величайшего события, к вам в квартиру вваливаются рабочие с запахом перегара, чтобы в течение месяца устанавливать самые дешевые стеклопакеты, которые можно найти в природе, и сверлить дыру в полу кухни – так, что ближайшие десять лет вы слышите, как соседи снизу орут матом и бросают друг в друга стулья. Если живешь в старом доме на последнем этаже, однажды в дождь у тебя протечет крыша, пробитая ломиком еще в январе, когда работники сбивали с крыши сосульки. Маленькие батареи не будут отапливать и половины квартиры. Но ради потолка нормальной высоты и трех приличных кофеен в округе, разумеется, можно потерпеть. Главное – не выпускайте детей на балконы, потому что они имеют обыкновение падать на головы прохожих. Балконы, не дети.

Низкие потолки

Судя по всему, строители новостроек считают беларусов карликами. Или не хотят разжигать конфликта: мол, не должна часть населения ютиться в хрущевке с потолком 2,5 метра, а другая – дышать полной грудью во дворце с 10-ю кубометрами воздуха над головой. Вот почему потолки в минских квартирах низкие настолько, что человеку ростом выше 180 можно ходить, не сгибаясь, можно только по двухэтажной квартире. Любители свободы и пространства заглядываются на сталинки с убитыми коммуникациями – там потолок хотя бы 3,3 метра. Правда, когда будете делать в своей сталинке ремонт, быстро убедитесь, что выбор приличных штор ограничен – производитель текстиля точно же, как и все, экономит на высоте, и любая гардина в квартире с высоким потолком будет сиротски свисать в полуметре от пола.

Подъезды в элитных домах

Публикация от Николай (@nesterovish84) Мар 29 2017 в 2:50 PDT

Парадные в наших домах страшные, как сама смерть. Считается, что если сделать стеклянную дверь с домофоном, то всех жильцов подъезда будут методично расстреливать из калашникова бандиты на BMW, а потому двери подъездов у нас должны быть, как в тюрьме, – массивные, железные, выкрашенные угрожающе коричневой краской. Если все же открыть эти монструозные врата, то обнаружится заплеванная шахта лифта, в которой мрут крысы и воняет мусоропроводом, а соседи сбрасывают сигаретный пепел в десткую коляску, забытую на первом этаже. Вдобавок, если сам дом с лицевой стороны выкрашен радостной краской, то со стороны двора все выглядит так, будто не менялось со времен ГУЛАГа. Вот такие потемкинские деревни. Когда беларуский хипстер уезжает в Европу, сразу начинает фоткаться с красивыми яркими дверями домов просто потому, что раньше таких и во сне не видел.

Бессмысленные и беспощадные парковки

Так полыхает заревом небо над Еврооптом в Каменной горке, пока офисный планктон, пролетариат и прочая Ылита приобретают в нем средства, которые уже через час-другой помогут им перевоплотиться в орков и вурдалаков... 😈😈😈 Публикация от Lioshik (@kormozaparnik) Авг 4 2017 в 10:33 PDT

Во дворах спальных районов уже давно не гуляют дети. Эти места являются сплошной парковкой, где каждая клетка асфальта забита навечно под тачку соседа. Иногда паркуются и на газонах, и на детских площадках – существуя в той парадигме, что если ты купил лексус, то перед соседями уже не будет стыдно никогда. Если вы думаете, что в новостройках проблема парковок решена и ситуация выглядит гуманно, то вы ошибаетесь. Под паркинг обычно отведен ангар с крышей, и машиноместо там стоит пару сотен в месяц, а потому экономные жильцы предпочитают по старинке парковаться на детских площадках, сколько бы Антонов Мотолько ни пытались их переучить. Та же ситуация и в центре – раньше 20 часов вы свои машину у дома не поставите, ведь давно известно, что беларусам заплатить два рубля в час за платный паркинг – это немыслимая роскошь, а потому они будут искать газон у вас во дворе.

Невозможность частной перепланировки

Если вы относитесь к тем счастливчикам, кто купил квартиру, снес там все стены и сделал комфортное жилье, напишите в комментариях, как вам это удалось. В наших реалиях перепланировка – тот еще квест. Некоторые делают лофты-студии на свой страх и риск, до первого посещения контролирующих органов. Все остальные живут так, привыкая к созданным в эпоху коммунальных квартир идиотским коридорам со множеством дверей и смежным комнатам, куда в советское время селили мальчиков-подростков, чтобы те держали руки над одеялом. А задумаешь делать перепланировку – замучаешься обивать пороги артихектурных комитетов – ничего сделать нельзя, все стены несущие.

Кошмарное качество воды

Люблю это место #vsco #minsk #belarus #photooftheday Публикация от Kate (@petrrenko) Авг 7 2017 в 8:38 PDT

Если живешь по красной ветке метро, то глаза от хлорки стягивает. В центре – меняешь фильтр каждые две недели, с ужасом вспоминая картинки из прошлого, когда ватаги детворы бегали по соседям пить воду из-под крана. Сегодня из крана приличный хозяин даже коту в миску не нальет – жалко животное. Выход – дорогостоящая система очистки, причем, не только питьевой воды, но и той, которая идет в душевую и к стиральной машине. Если не хотите выбросить сломанный «Электролюкс» через год после использования, и проснуться однажды, увидев в зеркале зеленые волосы, воду почти во всех районах Минска нужно фильтровать. Только Советскому району повезло – им не страшно умываться водой из крана.

Звукоизоляция

Бухгалтер Публикация от Константин Мороз (@kastusik_1971) Апр 24 2017 в 4:13 PDT

Еще одна притча во языцех, одинаково ломающая психику жильцов как в старом доме хрущевской эпохи, так и в свежевыстроенной панельке. Если с хрущевкой все понятно – их изначально строили как дешевое жилье, призванное решить проблему сельского населения, которое приезжало работать на заводы и не должно было спать в коробках на вокзале, то с новыми домами вообще ничего не понятно. В пластиковых новостройках ты слышишь, что соседи делают в санузлах, потому что туалеты принято строить в районе спальни соседей, а стены настолько картонные, что самым прекрасным впечатлением ночи может быть 4-я серия 7 сезона «Игры престолов», которую сосед сверху смотрит, сидя на унитазе. О сексуальных игрищах, оставленных одних собаках, детях-топотунах, вечеринках в честь 16-летия, а также соседях, которые полжизни колотят молотком по батареям, чтобы все это прекратилось, говорить не будем – вы и сами все знаете, чай не в пустыне живете.

Неоправданно дорогие частные дома

/давайте начнём наслаждаться моментами/ Публикация от ᴸᴼᵛᴱᴴᴼᴸᴵ ᶜ ☼ 💌 (@darya_minko) Май 29 2017 в 10:04 PDT

Если вас все это утомило до смерти, и вы выбираете вариант жилья за городом, то быстро столкнетесь: а) с ценами, б) с тем, что частные поселки еще больше напоминают гетто, где нет ни магазина, ни кафе, ни больницы. Причем, на Лонг Айленде в одноэтажном поселке может быть семь ресторанов, а у нас элитные коттеджи – это мрак и самоизоляция. Ты живешь в богатом доме, отрезанном забором, и к тебе даже друзья приехать не могут. Потому что за рулем не хотят, а Uber твое Валерьяново почему-то упорно не находит. А если хочешь таунхаус в черте города, то есть среднее арифметическое между частным домом и квартирой, – мечтай тихо. Таунхаусы есть только в Дроздах. То есть фиг купишь. Выход? А его нет. Пока девелоперы будут рассматривать Минск как способ наживы на понаехавших и думать, что строить для людей и их комфорта – это лишняя трата времени и средств, ситуация с жильем будет такой, как есть.