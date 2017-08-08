Девять загвоздок при выборе недвижимости в Минске

Девять загвоздок при выборе недвижимости в Минске16
- 8.08.2017, 19:10
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Какие проблемы возникают при выборе жилья в столице.
Если вы озабочены проблемой выбора жилья и начали рассматривать варианты, то, скорее всего, столкнулись с безжалостной в своей истинности идеей – нормального жилья в Минске нет. Новостройки на пустырях похожи на муравейники, где нет ничего живого, квартирки в них крохотные, с потолками, рассчитанными на карликов. А если засматриваться на частное строительство, то в голове не укладывается: как в этой стране обычный дом может стоит миллион долларов? KYKY – о наболевшем.
Районы-муравейники, как в Токио
Положа руку на сердце, признайтесь: вам нравится архитектура жилых комплексов в спальных районах? Эти груды домов похожи на муравейники, где хочется не жить, а умирать. Несмотря на то, что поликлиник и детских садов не хватает даже четверти района, их все больше уплотняют новыми застройками, как будто мы в Токио, а не в Минске. В спальных районах нет ни приличных кабаков, ни зон отдыха, и только вокруг круглосуточных магазинов собираются опенэйры алкоголиков разной степени. Единственное место, где можно прогуляться где-нибудь в Зеленом лугу – это сам лес. И если хочешь социума, тебе одна дорога – в центр города. Где у жилья тоже свои проблемы.
Протекающие крыши и отваливающиеся балконы
В домах и улочках той эпохи есть душа 🌞 . . . #сталинкаминск #революционная #кирова #энгельса #зыбицкая #минск #беларусь #квартираминск #домминск #новостройкаминск #вторичкаминск #дом #новостройка #вторичка #квартиравминске #купитьквартируминск #уручье #недвижимостьминск #недвижимостьвминске #риэлтор #риэлторминск #недвижимость
О да, это прекрасная сталинка, где каждый месяц с жильцов собирают круглые суммы на капремонт. Правда, когда приходит время для величайшего события, к вам в квартиру вваливаются рабочие с запахом перегара, чтобы в течение месяца устанавливать самые дешевые стеклопакеты, которые можно найти в природе, и сверлить дыру в полу кухни – так, что ближайшие десять лет вы слышите, как соседи снизу орут матом и бросают друг в друга стулья. Если живешь в старом доме на последнем этаже, однажды в дождь у тебя протечет крыша, пробитая ломиком еще в январе, когда работники сбивали с крыши сосульки. Маленькие батареи не будут отапливать и половины квартиры. Но ради потолка нормальной высоты и трех приличных кофеен в округе, разумеется, можно потерпеть. Главное – не выпускайте детей на балконы, потому что они имеют обыкновение падать на головы прохожих. Балконы, не дети.
Низкие потолки
Вот это вот беспредельное буйство погоды - то дождь, то град, то радуга и солнце - тоже ведь неспроста, оно напоминает нам о том, что уже весна-весна💚 а скоро ещё и грозы начнутся! Ну чудесно же?!😊 А коты, орущие ночами напролёт? А лопнувшие уже зелёненькие почки, которые сегодня брызнули новенькими листочками? Мммм, это же просто праздник какой-то☺️🌱 . . . #minskcitylife#vsco#vscominsk#vscophile#belinsta#catstagram#catslover#vscocam#spring#lfl#neverstopexploring#весеннеенастроение#minskgram#belarusonelove
Судя по всему, строители новостроек считают беларусов карликами. Или не хотят разжигать конфликта: мол, не должна часть населения ютиться в хрущевке с потолком 2,5 метра, а другая – дышать полной грудью во дворце с 10-ю кубометрами воздуха над головой. Вот почему потолки в минских квартирах низкие настолько, что человеку ростом выше 180 можно ходить, не сгибаясь, можно только по двухэтажной квартире. Любители свободы и пространства заглядываются на сталинки с убитыми коммуникациями – там потолок хотя бы 3,3 метра. Правда, когда будете делать в своей сталинке ремонт, быстро убедитесь, что выбор приличных штор ограничен – производитель текстиля точно же, как и все, экономит на высоте, и любая гардина в квартире с высоким потолком будет сиротски свисать в полуметре от пола.
Подъезды в элитных домах
Парадные в наших домах страшные, как сама смерть. Считается, что если сделать стеклянную дверь с домофоном, то всех жильцов подъезда будут методично расстреливать из калашникова бандиты на BMW, а потому двери подъездов у нас должны быть, как в тюрьме, – массивные, железные, выкрашенные угрожающе коричневой краской. Если все же открыть эти монструозные врата, то обнаружится заплеванная шахта лифта, в которой мрут крысы и воняет мусоропроводом, а соседи сбрасывают сигаретный пепел в десткую коляску, забытую на первом этаже. Вдобавок, если сам дом с лицевой стороны выкрашен радостной краской, то со стороны двора все выглядит так, будто не менялось со времен ГУЛАГа. Вот такие потемкинские деревни. Когда беларуский хипстер уезжает в Европу, сразу начинает фоткаться с красивыми яркими дверями домов просто потому, что раньше таких и во сне не видел.
Бессмысленные и беспощадные парковки
Во дворах спальных районов уже давно не гуляют дети. Эти места являются сплошной парковкой, где каждая клетка асфальта забита навечно под тачку соседа. Иногда паркуются и на газонах, и на детских площадках – существуя в той парадигме, что если ты купил лексус, то перед соседями уже не будет стыдно никогда. Если вы думаете, что в новостройках проблема парковок решена и ситуация выглядит гуманно, то вы ошибаетесь. Под паркинг обычно отведен ангар с крышей, и машиноместо там стоит пару сотен в месяц, а потому экономные жильцы предпочитают по старинке парковаться на детских площадках, сколько бы Антонов Мотолько ни пытались их переучить. Та же ситуация и в центре – раньше 20 часов вы свои машину у дома не поставите, ведь давно известно, что беларусам заплатить два рубля в час за платный паркинг – это немыслимая роскошь, а потому они будут искать газон у вас во дворе.
Невозможность частной перепланировки
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Если вы относитесь к тем счастливчикам, кто купил квартиру, снес там все стены и сделал комфортное жилье, напишите в комментариях, как вам это удалось. В наших реалиях перепланировка – тот еще квест. Некоторые делают лофты-студии на свой страх и риск, до первого посещения контролирующих органов. Все остальные живут так, привыкая к созданным в эпоху коммунальных квартир идиотским коридорам со множеством дверей и смежным комнатам, куда в советское время селили мальчиков-подростков, чтобы те держали руки над одеялом. А задумаешь делать перепланировку – замучаешься обивать пороги артихектурных комитетов – ничего сделать нельзя, все стены несущие.
Кошмарное качество воды
Если живешь по красной ветке метро, то глаза от хлорки стягивает. В центре – меняешь фильтр каждые две недели, с ужасом вспоминая картинки из прошлого, когда ватаги детворы бегали по соседям пить воду из-под крана. Сегодня из крана приличный хозяин даже коту в миску не нальет – жалко животное. Выход – дорогостоящая система очистки, причем, не только питьевой воды, но и той, которая идет в душевую и к стиральной машине. Если не хотите выбросить сломанный «Электролюкс» через год после использования, и проснуться однажды, увидев в зеркале зеленые волосы, воду почти во всех районах Минска нужно фильтровать. Только Советскому району повезло – им не страшно умываться водой из крана.
Звукоизоляция
Еще одна притча во языцех, одинаково ломающая психику жильцов как в старом доме хрущевской эпохи, так и в свежевыстроенной панельке. Если с хрущевкой все понятно – их изначально строили как дешевое жилье, призванное решить проблему сельского населения, которое приезжало работать на заводы и не должно было спать в коробках на вокзале, то с новыми домами вообще ничего не понятно. В пластиковых новостройках ты слышишь, что соседи делают в санузлах, потому что туалеты принято строить в районе спальни соседей, а стены настолько картонные, что самым прекрасным впечатлением ночи может быть 4-я серия 7 сезона «Игры престолов», которую сосед сверху смотрит, сидя на унитазе. О сексуальных игрищах, оставленных одних собаках, детях-топотунах, вечеринках в честь 16-летия, а также соседях, которые полжизни колотят молотком по батареям, чтобы все это прекратилось, говорить не будем – вы и сами все знаете, чай не в пустыне живете.
Неоправданно дорогие частные дома
Если вас все это утомило до смерти, и вы выбираете вариант жилья за городом, то быстро столкнетесь: а) с ценами, б) с тем, что частные поселки еще больше напоминают гетто, где нет ни магазина, ни кафе, ни больницы. Причем, на Лонг Айленде в одноэтажном поселке может быть семь ресторанов, а у нас элитные коттеджи – это мрак и самоизоляция. Ты живешь в богатом доме, отрезанном забором, и к тебе даже друзья приехать не могут. Потому что за рулем не хотят, а Uber твое Валерьяново почему-то упорно не находит. А если хочешь таунхаус в черте города, то есть среднее арифметическое между частным домом и квартирой, – мечтай тихо. Таунхаусы есть только в Дроздах. То есть фиг купишь. Выход? А его нет. Пока девелоперы будут рассматривать Минск как способ наживы на понаехавших и думать, что строить для людей и их комфорта – это лишняя трата времени и средств, ситуация с жильем будет такой, как есть.