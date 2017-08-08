Гадалка сняла с жительницы Гродно порчу и 2000 рублей 8 8.08.2017, 19:18

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В Гомеле рассмотрено мистическое уголовное дело.

Подобные истории не часто доходят до суда. Трудно определить грань между обманом и непрофессионализмом, пишут «Сильные Новости». В этом случае гомельским оперативникам и следователям удалось собрать уличающие доказательства. В материалах дела несколько фактов мистических манипуляций, заточенных под деньги. Подробности рассказывают в прокуратуре области, представитель которой поддерживал гособвинение:

— Обвиняемая — мама пятерых детей, имеющая три класса образования. Объявления о своих услугах она развешивала в общественных местах. Причем, делала это не только в Гомеле, но также в Бресте и Гродно. В качестве потерпевших по делу проходили жители именно этих городов.

Так, гродненчанка обратилась к гадалке из-за серии семейных неудач. Мошенница пригласила клиентку к себе. Ловкость рук — и в треснувшей скорлупе яйца оказалась высушенная змеиная голова как неоспоримый знак порчи. Первый транш на снятие всего дурного — больше 2 тысяч рублей. Жительница Бреста подалась к прорицательнице из-за сына. Развести беду руками гадалка согласилась за 600 рублей.

Карьеру прорицательницы свернули оперативники. В суде молодая женщина полностью признала свою вину и даже частично возместила ущерб. Суд приговорил маму пятерых детей к трем годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Приговор вступил в законную силу.