Трамп: Избиратели сплотились вокруг меня 8.08.2017, 19:29

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Президент США не согласился с опросами, которые демонстрируют снижение его популярности.

По словам президента, митинги, проведенные им в нескольких штатах, где он победил на выборах 2016 года, демонстрируют, что его по-прежнему поддерживают, пишет "Гордон".

"Рекордный фондовый рынок, безопасность границ, военная мощь, рабочие места, выборы в Верховный суд, экономический подъем, дерегулирование – все это еще больше консолидирует базу Трампа. Это никогда не изменится!" – написал о себе президент в третьем лице.

...and West Virginia. The fact is the Fake News Russian collusion story, record Stock Market, border security, military strength, jobs..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 августа 2017 г.

... Supreme Court pick, economic enthusiasm, deregulation & so much more have driven the Trump base even closer together. Will never change! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 августа 2017 г.

"Даже удивительно, что при круглосуточном выходе фейковых новостей на CNN, ABC, NBC, CBS, в The New York Times и так далее база Трампа стала прочнее", – добавил он.

Hard to believe that with 24/7 #Fake News on CNN, ABC, NBC, CBS, NYTIMES & WAPO, the Trump base is getting stronger! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 августа 2017 г.

По данным опроса телеканала CNN, которые были обнародованы 7 августа, деятельность Трампа одобряет 38% американцев, не одобряет 56%. Отмечается, что с момента, когда в США начали проводить такие опросы, только у Билла Клинтона на восьмом месяце после инаугурации был рейтинг ниже 50%, он составлял 44% в 1993 году.