Минчане дали отпор «сербским друзьям» Лукашенко 3 8.08.2017, 19:40

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Жители улицы Вильямса готовы на многое, чтобы сохранить свои дома.

Эпопея со сносом коттеджей ради строительства комплекса «Минск-Мир» продолжается уже несколько лет и недавно перешла на новый уровень: люди подали в суд на Минской городской исполнительный комитет. Сегодня в суде Московского района состоялось очередное заседание, где активисты выдвинули новые требования, пишет onliner.by.

Огромная территория в районе аэропорта и прилегающих к нему с востока земель площадью около трех квадратных километров должна сильно преобразиться к 2027 году. Застраивать ее взялась сербская компания «Дана-Астра», известная по комплексу «Маяк Минска». В зону застройки попал и частный сектор — улицы Вильямса, Физкультурная, Докучаева и два переулка. Многие жители этих домов активно сопротивляются планируемому сносу и всячески пытаются доказать свою правоту в вопросах дальнейшего развития участка.

Решение о сносе, принятое в апреле этого года, люди решили оспаривать в суде: они уверены, что никаких государственных нужд в сносе нет, а к тому же частные строения занимают относительно небольшую территорию в масштабах общей площади застройки, а значит, не сыграют особой роли в постройке огромного комплекса.

Инициатором иска выступил местный активист Михаил Малаш — владелец самого добротного дома в районе и обладатель крупнейшего частного ботанического сада в стране. На прошлом заседании вместе с ним находилось около тридцати человек, сегодня же позицию всех недовольных отстаивает только он вместе со своим адвокатом: остальные попытались оформить отвод судье — выразили свое недоверие ее беспристрастности и объективности.

Со слов Михаила, отвод сделать не получилось, но присутствовать его соседи все равно отказались. Зато от Мингорисполкома на сегодняшнем заседании было сразу семь человек.

Сегодня минчане заявили о расширении исковых требований: к уже существующим они добавили еще одно — признать инвестиционный договор между застройщиком и Мингорисполкомом недействительным. По их мнению, строительство слишком дорого обойдется для городского бюджета.

— Мы считаем, что застройка данной территории не несет за собой государственных интересов. Почему государство должно сносить наши дома за свой счет, а зарубежный инвестор потом зарабатывать на этом деньги? Сегодня мы ходатайствовали о том, чтобы для ознакомления нам был предоставлен договор с застройщиком. Мы с адвокатом уверены, что у города не может быть коммерческой тайны: это ведь некоммерческая организация, поэтому сложностей с выдачей нам документа возникать не должно. После получения этого договора мы планируем оспорить его значимость. Это ходатайство суд принял к рассмотрению. Будем действовать последовательно, — рассказал Михаил Малаш.