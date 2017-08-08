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Грузины выстроились в живую цепь в знак протеста против агрессии РФ

  • 8.08.2017, 22:51

Митинг прошел в 400 метрах от позиций оккупантов.

Грузины взялись за руки на автомагистрали близ Южной Осетии в знак протеста против постоянного присутствия российских войск в сепаратистском регионе. 8 августа в стране состоялся ряд мероприятий, посвященных памяти жертв короткой войны России против Грузии 2008 года, передает «Радiо Cвобода».

Военные действия происходили неподалеку сепаратистских регионов Абхазии и Южной Осетии, которые Россия признала девять лет назад «независимыми государствами». Со времени войны Москва сохраняет в обоих регионах тысячи своих военных. Протест в этом году прошел примерно в 400 метрах от позиций российских войск.


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