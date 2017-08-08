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Ученые открыли секрет хорошего настроения

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  • 8.08.2017, 19:59
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Сформировать у себя позитивный настрой может любой желающий.

Японские ученые нашли способ изменить когнитивные функции и деятельность мозга. Этот метод можно назвать прорывом в области нейронауки. Он представляет новый способ лечения психических расстройств и когнитивных нарушений, пишет сайт «Дни.ру».

С помощью тренировки «Нейрофидбэк» специалисты изменяли функциональную связь в головном мозге в двух направлениях. Благодаря различным тренировкам ученые смогли сформировать комплекс методик, способных повысить познавательные способности участников эксперимента.

Помимо этого ученые принудительно укрепляли нейронные связи в мозгах добровольцев и в результате смогли добиться искусственного улучшения настроения у участников исследования. Таким образом, эксперты пришли к выводу, что секрет сохранения позитивного настроя у человека заключается в умении направлять и просеивать мысли. Причем научиться этому может любой желающий, необходимо лишь проявить терпение и научиться концентрироваться на хороших моментах.


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