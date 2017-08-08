закрыть
8 августа 2017, вторник, 22:53
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

«Крамбамбуля» поддержала патриотов, которые подняли на концерте бело-красно-белый флаг

7
  • 8.08.2017, 20:09
  • 16,137

Рок-музыканты выплатят назначенный властями штраф.

Участники коллектива решили помочь Ивану Лисовцу и Дмитрию Науменко. Парням назначали штраф в размере 10 базовых величин (230 рублей) за то, что они развернули во время выступления «Крамбамбули» на фестивале «Хмельнов» в Минске бело-красно-белый флаг. Об этом музыканты написали в Facebook, пишет сайт телеканала «Белсат».

Ивана Лисовца и Дмитрия Науменко задержали и обвинили в «мелком хулиганстве» 5 августа. После концерта они не вернулись домой. За флаг парней задержала милиция и ночь они провели в РУВД Заводского района белорусским столицы. 7 августа в суде Завадского района милиционеры свидетельствовали, что Науменко «размахивал руками, нецензурно выражался и был пьян».


Мнение

Кремль сместит хитрож…пого Лукашенко
Кремль сместит хитрож…пого Лукашенко Константин Боровой
Красавицы и чиновники
Красавицы и чиновники Марина Коктыш
Эффект бабочки
Эффект бабочки Ирина Халип
Сковородка для Путина
Сковородка для Путина Михаил Ходорковский


Интервью

Геннадий Федынич: Продолжаем работать, несмотря ни на что
Геннадий Федынич: Продолжаем работать, несмотря ни на что
Леонид Заико: «Пациенту» денег не давать!
Леонид Заико: «Пациенту» денег не давать!
Юрий Хащеватский: Колхозная знать построила себе «Запретный город»
Юрий Хащеватский: Колхозная знать построила себе «Запретный город»
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов