«Крамбамбуля» поддержала патриотов, которые подняли на концерте бело-красно-белый флаг 7 8.08.2017, 20:09

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Рок-музыканты выплатят назначенный властями штраф.

Участники коллектива решили помочь Ивану Лисовцу и Дмитрию Науменко. Парням назначали штраф в размере 10 базовых величин (230 рублей) за то, что они развернули во время выступления «Крамбамбули» на фестивале «Хмельнов» в Минске бело-красно-белый флаг. Об этом музыканты написали в Facebook, пишет сайт телеканала «Белсат».

Ивана Лисовца и Дмитрия Науменко задержали и обвинили в «мелком хулиганстве» 5 августа. После концерта они не вернулись домой. За флаг парней задержала милиция и ночь они провели в РУВД Заводского района белорусским столицы. 7 августа в суде Завадского района милиционеры свидетельствовали, что Науменко «размахивал руками, нецензурно выражался и был пьян».