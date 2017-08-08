Московиты бежали - крест потеряли 3 8.08.2017, 20:16

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Под Россонами нашли уникальный крест, который оставили разгромленные Стефаном Баторием московиты.

Во время раскопок на крепости "Сокол" (Россонский район Витебской области Беларуси) археологи-волонтеры из "Полоцкого археологического легиона" нашли уникальный крест времен Ливонской войны. Украшение размером с ладонь носил на шее командир стрельцов из армии Ивана Грозного. Когда войска Речи Посполитой взяли "Сокол" штурмом, солдат, скорее всего, погиб, пишет Еврорадио.

"Крест сделан из кости. На нем композиция с несколькими святыми на одной стороне и со сценой, где Федор Стратилат изгоняет бесов, на второй, — рассказывает руководитель экспедиции, старший научный сотрудник Академии наук Беларуси Марат Климов. — Мы точно знаем дату, когда крест попал в землю, — 25 сентября 1579 года. В этот день в крепости "Сокол", которую штурмовали войска Речи Посполитой, произошел пожар. Случаи, когда археологическая находка полностью сохранилась и ее можно датировать с точностью до одного дня, очень редки. Поэтому крест имеет большое значение для всей восточноевропейской археологии".

Крест и место в земле, где его нашли. Фото: Артем Мартынович, Еврорадио

В 1579 году московский князь Иван Грозный послал свои войска помогать защитникам Полоцка, который тогда осаждал король Речи Посполитой Стефан Баторий. Но московские стрельцы не смогли пробиться к городу и закрепились в "Соколе", построенном на месте, где сливаются две реки: Нища и Дрисса. Вода окружала стены крепости с трех сторон.

Когда Баторий взял Полоцк, он со своими войсками двинулся на "Сокол". 19 сентября 1579 года крепость была взята в осаду. У ее стен произошло несколько стычек. 25 сентября артиллерия Речи Посполитой, калеными ядрами подожгла деревянную стену крепости.

Московиты попытались пойти на прорыв, но кавалерия Батория порубила их и взяла в плен воеводу Федора Шереметева. Стрельцы отступили за стены, но вместе с ними за ворота крепости смогли прорваться около 500 немецких наемников Батория. Началась кровавая сеча, точку в которой поставила кавалерия РП, пришедшая на помощь немцам. Почти весь гарнизон "Сокола" был уничтожен.

"Крест, который мы нашли, — высокохудожественное изделие. Более дешевые версии таких украшений отливались из бронзы. Но здесь у нас изделие из кости — тонкая ручная работа, поэтому мы можем предполагать, что оно принадлежит не рядовому стрельцу, а кому-то из командиров. На кресте читаются надписи: "Николай" и, возможно, "Варлаам" — мы еще будем заниматься их дешифровкой.

Крест был найден рядом с ножом. Вероятно, они принадлежали одному и тому же человеку. Украшение имитирует энколпионы — двусторонние кресты-складни, в которых хранились мощи святых. Такие кресты были распространены и в раннем, и в позднем Средневековье, — продолжает Марат Климов. — В Беларуси есть только один похожий крест — он хранится в экспозиции Витебского музея. Но его точная хронология неизвестна и по композиции он отличается".

Волонтеры из "Полоцкого археологического легиона" ведут раскопки в "Соколе" второй год подряд. Экспедиции принесли много находок времен Ливонской войны: наконечники стрел, фрагменты амуниции стрельцов, фрагменты посуды, огниво и даже обгоревшая деревянная кадка, которая чудом сохранилась в земле. После изучения в Академии наук все эти вещи могут попасть в экспозиции краеведческих музеев.