Чем занимаются «замазанные» в договорняках белорусские футболисты 1 8.08.2017, 20:31

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Фото: РИА Новости

Как оскандалившиеся спортсмены стали предпринимателями.

В 2016 году белорусский футбол взорвала череда расследований, связанных с договорными матчами. Впервые Белорусская федерация футбола и правоохранительные органы вплотную занялись играми, в которых футболисты вели себя нечестно, пишет «Трибуна».

В неладном заподозрили участников матчей «Ислочь» – «Динамо» (Брест) и «Ошмяны» – «Луч». По итогу были задержаны подозреваемые, а сюжет о договорняках в белфутболе показали в программе «Зона Х» на канале «Беларусь 1».

Фамилии всех, кто в той или иной степени был причастен к противозаконным действиям, долгое время не разглашались. Но в марте АБФФ на своем сайте опубликовала список, в который вошли больше 20 человек. В нем даже оказался экс-вратарь «Гранита» Илья Гаврилов, который не имел никакого отношения к вышеперечисленным встречам, но засветился в странном матче БАТЭ – «Гранит».

На данный момент никого из футболистов не судили. Во время недавнего брифинга с болельщиками Сергей Сафарьян заявил, что многие подозреваемые воспользовались своим правом о помиловании у президента. Процесс этот долгий – занимает 6-8 месяцев. Но как только Лукашенко рассмотрит этот вопрос, состоится суд. Пока же расскажем о том, как изменилась жизнь футболистов, впутанных в неприятную историю. Отметим, что некоторые из них отрицают какую-либо причастность к договорнякам, а кто-то продолжает карьеру футболиста. Вот что об этом рассказал глава комитета по статусам футболистов АБФФ Сергей Ильич.

- В марте был опубликован список футболистов, которых подозревают в причастности к организации договорных матчей. Что интересно, некоторые из них до сих пор играют. Речь идет об Александре Тарликовском, Юрии Рыжко, Денисе Медведеве и Алексее Саковиче. Почему так произошло?

– В этом нет никакой сенсации, ведь по футболистам еще не принято никакого решения дисциплинарного комитета. Четко было сказано, что решения в отношении физических лиц примут после окончания расследования. И тогда они будут приниматься отдельно в отношении каждого лица. На данный момент они могут играть где угодно. Клубы сами должны решать. Если они готовы сотрудничать с игроками, которые находятся в этом списке, то это их выбор.

- Получается, и Тишкевич, и Алумона, и Порываев сейчас могут выступать за белорусские клубы?

– Запрет на них не наложен. Все решает сам клуб. Сейчас они играть могут, но если их, к примеру, дисквалифицируют через месяц, то выступать они уже не смогут.

- Многие футболисты возмутились тем, что попали в этот список. Они отрицают свою причастность, были очень удивлены. Как так вообще вышло?

– Поэтому мы и ждем окончания расследования и вступления в силу судебных решений. В материалах дела по итогам расследования будет дана четкая оценка причастности каждого лица к совершенному преступлению. А пока можно говорить все что угодно.