Порошенко и Маргвелашвили осудили посещение Путиным оккупированной Абхазии 8.08.2017, 20:29

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Президент Грузии заявил, что чувствует поддержку Украины.

Президент Украины Петр Порошенко провел сегодня телефонный разговор с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины, пишет сайт телеканала 112.ua.

"Оба лидера осудили посещение президентом России оккупированной Абхазии сегодня", - сказано в сообщении.

Президент Украины выразил солидарность с грузинским народом на девятую годовщину начала российской агрессии против Грузии. "В этот день наши сердца с вами", - сказал Петр Порошенко. Он также отметил, что Украина поддерживает и будет поддерживать территориальную целостность Грузии.

Президент Георгий Маргвелашвили подчеркнул, что Грузия чувствует поддержку Украины и благодарна за нее.