Тела двух подростков обнаружены у железной дороги в Жодино
- 8.08.2017, 20:42
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Сейчас следователи устанавливают обстоятельства их смерти.
Жодинским районным отделом Следственного комитета проводится проверкапо факту обнаружения 8 августа вблизи железнодорожных путей тел 16-летнего и 17-летнего парней, жителей Смолевичского района», — сообщил tut.by официальный представитель Следственного комитета Сергей Кабакович.
Следователи завершили осмотр места происшествия, опрашивают родственников погибших и устанавливают очевидцев происшествия, уточнил представитель СК.