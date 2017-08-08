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Парень из Малориты создал энциклопедию белорусского орнамента

  • 8.08.2017, 22:45

Уникальную книгу приобрели в США и Канаде.

Антон Талашко уже несколько лет занимается машинной вышивкой. Со временем он заинтересовался символикой орнамента. Информацию, которую нашел, Антон оформил в книгу «Узоры роднага краю», пишет сайт телеканала «Белсат».

Уроженец Малориты Антон Талашко может рассказывать об орнаментах часами: уже несколько лет он занимается машинной вышивки для собственного бренда «Мой родны кут». Все свои знания, которые касаются белорусского орнамента, Антон включил в книгу «Узоры роднага краю».

Книга вышла небольшим тиражом всего 200 экземпляров, причем некоторые из них уже отправились в Соединенные Штаты, Канаду и другие зарубежные страны.

Издание осуществили при помощи краудфандинговой платформы «Талака.бай».


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