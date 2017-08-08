Диетологи выяснили, как связаны соль и чувство голода 3 8.08.2017, 20:50

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Исследователи проанализировали диету косманавтов.

Три года ученые наблюдали за девятью российскими космонавтами, которые участвовали в программах по имитации полетов. В результате исследователи выяснили, что тогда, когда космонавты съедали с пищей шесть граммов соли вместо двенадцати, он выпивали и меньше воды, пишет pravda.ru.

Оказалось, что чем ниже содержание соли в ежедневном рационе участников эксперимента, тем меньше их мучила жажда. При этом, если в организм попадало больше соли, у испытуемых усиливалось чувство голода.

Такие результаты эксперты объяснили тем, что при употреблении большого количества соли в организме задерживается лишняя вода. В то же время для сохранения жидкости в организме необходимо больше энергии. Поэтому усиливается голод.

Все давно согласились с определениями "белая смерть" в отношении соли и сахара. По мнению ВОЗ, в среднем мужчине достаточно употреблять за день десять грамм соли, а женщине — восемь с половиной. Известно, что чрезмерное потребление соли чревато повышением давления и риском заполучить сердечно-сосудистые заболевания. Но новые исследования ставят под сомнение такой вывод.