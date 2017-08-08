Газовый «пинок» для Кремля Дмитрий Гомон

8.08.2017, 21:10

Американский сжиженный газ вытолкнет «Газпром» с европейского рынка.

Помочь процессу должны новые санкции, одобренные президентом Дональдом Трампом. Об этом сейчас много пишет европейская пресса.

Акцент часто делается на том, что настоящая цель санкций заключается вовсе не в попытках наказать Россию за ее попытки вмешательства в президентские выборы в 2016 году, аннексию Крыма и развязывание войны на востоке Украины. На самом деле, мол, американцы пытаются отбить у «Газпрома» европейских клиентов.

Европейская нелюбовь к Вашингтону

Вот, для примера, совсем свежее заявление гендиректора немецкой энергетической компании Uniper Клауса Шефера:

«Ключевая причина (для санкций. — Авт.) — это стратегический экономический интерес, нацеленный на доминирование США на энергетическом рынке».

Шефер далеко не первый, кто высказал подобное мнение по поводу скрытых мотивов американцев. Особенно активно эту тему проталкивают российские пропагандистские рупоры. Там можно почитать и о «газовой удавке», которую США приготовили для ЕС, и о том, как Еврокомиссия любит «Газпром», и о многих других подобных посылах.

Как часто бывает с пропагандой, это лишь полуправда. На самом деле в Евросоюзе понимают необходимость уменьшения зависимости от «Газпрома». Многие в Украине склонны критиковать европейцев за то, что они «за деньги Путина» готовы простить ему войну в Украине и с радостью будут покупать его газ. Но это не совсем так.

Несколько лет назад администрация Обамы пыталась снизить зависимость ЕС от российского газа и предложить альтернативные источники. Вспоминая те времена, эксперт в области нефтяной и газовой политики Кейт Мурс пишет, что в Брюсселе хотели отойти от использования топлива из России, но в то же время там всегда не любили лекции из Вашингтона.

Тот же Шефер считает, что Европа должна искать источники для диверсификации поставок в любом другом месте, но не в США. В частности, он предлагает газовым поставщикам присмотреться к производству синтетического газа из возобновляемых источников. Его компания Uniper — одна из тех, что экспериментирует с подобными технологиями.

Священный «Газпром»

Россия остается ключевым поставщиком газа в ЕС. Согласно данным Еврокомиссии, за первый квартал 2017 года объем ее поставок среди других поставщиков газа составлял 41%.

Для Кремля «Газпром» — это не только золотая корова, которая кормит его имперские прихоти. Это инструмент геополитики, которым он шантажирует Брюссель.

И это ему удается — у европейских обозревателей и сегодня часто встречаются ссылки на «две морозные недели» 2009 года, когда «Газпром» перекрыл кран на трубопроводе в Европу, ссылаясь на нежелание Украины платить долги.

Американцы хорошо это все понимают, именно поэтому новый закон и ударил по самому больному месту месту Путина. Но в Европе до сих пор не считают, что российский президент заслужил жесткое наказание.

«Немецкие и французские комментаторы и аналитики часто лукавят, когда говорят о том, что главный мотив американских санкций заключается в том, что Штаты хотят протолкнуть на европейский рынок свой газ и заменить им российский. Это, мягко говоря, преувеличение, а прямо говоря — ложь и манипуляция», — рассказал сайту Эспрессо президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар.

То, что американцы стремятся выйти на рынок поставщиков сжиженного газа, это правда. Этому способствовала «сланцевая революция». Уже в 2005 году добыча газа превысила потребление, а примерно пять лет назад началась трансформация терминалов для импорта сжиженного газа на терминалы для экспорта.

В 2016 году компания Cheniere Energy начала поставку морем с завода по сжижению газа в штате Луизиана. С тех пор около 13% поставок осуществляются в Европу.

Как отмечает агентство AFP, на подходе еще четыре подобных проекта в Техасе и Мэриленде.

«В основном экспорт США шел в средиземноморские регионы Европы, а теперь они начали наращивать (поставки. — Авт.) в северные регионы и Балтию», — цитирует агентство руководителя консалтинговой компании S&P Global Platts Иру Джозефа.

Американский газ в Европе

Действительно, во время своего визита в Польшу президент США Дональд Трамп отметил первую поставку сжиженного газа из США в Восточную Европу.

Тем не менее Европа до сих пор не является приоритетным рынком для Соединенных Штатов. «В ближайшие три-пять лет американский газ не будет иметь большой доли на европейском рынке», — отмечает Гончар.

Сейчас она не превышает ту, которую имеет на европейском рынке главный поставщик сжиженного газа Катар. А у него она составляет лишь несколько процентов.

«Сейчас ситуация выглядит так, что основным направлением для экспорта американского СПГ будут азиатский и латиноамериканский рынки. Мексика, кстати, является крупнейшим покупателем. На Европу будет приходиться лишь небольшая доля», — отметил Гончар.

Утверждение о том, что Вашингтон стремится «подсадить» Европу на дорогой сжиженный газ, не соответствует действительности.

«Это не удастся хотя бы потому, что есть коммерческий контракт. Он либо осуществляется, если сделка выгодна обеим сторонам, или не осуществляется», — отметил аналитик.

Это, кстати, одно из преимуществ сжиженного газа. Он, хотя и дороже трубопроводного, но покупается на бирже. В то же время «Газпром» навязывает своим клиентам долгосрочные контракты, и платить приходится иногда по цене, превышающей биржевую.

На горизонте изменения

По словам Михаила Гончара, ситуация на рынке Европы может измениться примерно где-то на горизонте 2020 года. Причина их в том, что Австралия уже сейчас выходит на тихоокеанский рынок.

«Таким образом, конкуренция на азиатском рынке обострится. Показатели Австралии показывают, что где-то в 2020-2021 годах они станут игроком №1 и обойдут даже Катар», — считает аналитик.

Но эти процессы не означают, что американцы, несмотря на мировые процессы, пытаются уже сейчас расширить присутствие на европейском рынке. Они имеют мощных конкурентов, среди которых не только Катар, но и ряд стран Северной Африки.

На мировых рынках значительно увеличится доля сжиженного газа. Это естественная конкуренция, которую Россия пытается изобразить как американский акт агрессии. И, к сожалению, европейские компании, привлеченные к реализации российских проектов, радостно подыгрывают популяризации этого тезиса.

Дмитрий Гомон, espreso.tv