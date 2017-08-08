Александр Глеб: В Европе грызут землю на тренировках

Александр Глеб: В Европе грызут землю на тренировках3
- 8.08.2017, 21:18
Белорусский футболист рассказал об опыте игры в европейских грандах.
Полузащитник Александр Глеб поделился мнением о проблемах сборной Беларуси, пишет «Трибуна».
«Для сборной Беларуси главное – попасть на чемпионат Европы или мира. Не заслужили еще, а сверху все виднее. Значит, не до конца выкладывались.
Нам нужен тренер, который будет понимать футболистов. Для сборной главное – создать атмосферу, чтобы у ребят были эмоции. Построить тренировочный процесс так, чтобы футболисты восстановились после клубов. Не нужно никого переучивать, да и как переучить тридцатилетнего футболиста?
Нам по ходу циклов не хватало мастерства. Нужно уезжать в более сильные чемпионаты. Савицкому, тому же, давно пора. Но поймите, что в Европе другой подход. Там нужно грызть землю на каждой тренировке и доказывать, что достоин места в составе», – сказал Глеб.