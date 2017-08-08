Видеохит: Катающиеся на серфинге собаки впечатлили Сеть 8.08.2017, 21:43

Животные похвастались своими умениями на чемпионате по серфингу.

Более трех десятков лучших друзей человека приехали в Сан-Франциско (Калифорния, США), чтобы принять участие во втором по счету ежегодном собачьем чемпионате по серфингу, пишет cайт 120.su.

Четвероногие спортсмены соревновались в различных категориях, включая парное катание (с другой собакой или с хозяином). Также в рамках мероприятия прошло соревнование по ловле тарелок-фрисби и конкурс костюмов.

Как видно из фотографий и видеороликов, появившихся в социальных сетях, собаки не подвели. Владельцы животных рассказывают, что многие питомцы любят "ловить волну", так что очень здорово дать им почувствовать себя настоящими спортивными звездами.

Снимки и видео собак на доске для серфинга собрали тысячи лайков и комментариев в Instagram. Эти милые животные мало кого могут оставить равнодушным.

Кстати, собакам не надо было выполнять никаких особенных трюков – достаточно было как можно дольше продержаться на доске. Каждый хозяин сам определял высоту волны для своего любимца – ведь слишком высокая могла опрокинуть их в воду, а из-за слишком низкой собаку попросту было бы не видно с берега.

В любом случае, все участники должны были быть одеты в спасательные жилеты, так что чемпионат получился очень весёлым и полностью безопасным.