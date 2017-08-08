Бизнес с террористами: Как Беларусь торгует с «ДЛНР» 3 8.08.2017, 21:51

Белорусские предприятия явно напрашиваются на санкции.

Белорусские предприятия торговали и, возможно, продолжают торговать напрямую с сепаратистами из так называемых Донецкой и Луганской «республик». Из-за этого теперь они рискуют потерять украинский и европейский рынок. «Белсат» продолжает журналистские расследования о поставках товаров в Донецк и Луганск в обход Украины.

Кому война, а кому новые рынки сбыта. Беларусские власти хоть и не признали самопровозглашённых республик «ДЛНР» де-юре, де-факто наладили крупные поставки товаров сепаратистам, подконтрольным Москве. Ранее «Белсат» расследовал продажи в Донецк мясных и молочных продуктов, шоколада, водки и пива. После публикации этих данных с нами связались люди из торговых структур.

Как сообщил «Белсату» источник, который хочет сохранить анонимность, с 2015-го года прямую торговлю с «ДЛНР» начали беларусские производители косметики и бытовой химии – чтоб компенсировать потери от сильного падения спроса на российском рынке.

«Продажи шли за российские рубли или другую валюту. Почти всегда предоплатой, часто через офшор на Кипре», – рассказывает источник «Белсата» в торговой сфере.

Согласно информации, представленной «Белсату», в торговле с сепаратистами участвовали известные беларусские бренды. «БЕЛИТА-ВИТЭКС», «БЕЛКОСМЕКС», «МОДУМ» и «ФЛОРЕАЛЬКОСМО» поставляли косметику, борисовский «БАРХІМ» и осиповичская фабрика «СОНЦА» – стиральные порошки, моющие средства и другую бытовую химию.

Торговали без посредников, прежде всего с Луганском. Бизнесмены, которые платят налоги пророссийским боевикам, присылали в Беларусь заказ на товар, получали счёт-фактуру, платили деньги – часто из кипрских банков – и в означенный день присылали грузовик на погрузку.

«Они делают сборку. Фура на российских номерах едет грузиться, например, на «Белиту-Витекс», потом на «БелКосмекс», потом на «Бархиме» догружается целиком. И едет через Россию в Луганск. А в международных накладных CMR написан луганский адрес»,, – рассказывает источник в торговой сфере.

Накладные CMR и другие документы на груз видели беларусские пограничники на границе с Россией. Про сборку знали все предприятия-поставщики. Но от разговоров с журналистами они под разными предлогами уклоняются. Зато в Луганске спокойно приглашают придти и купить беларусские товары.

«Мы работаем напрямую с заводами. Мы сами завозим… У нас есть беларусские порошки, шампуни, кремы… Из порошков только «Бархим»… Из косметики только шампуни, зубные пасты и щётки из Беларуси, кремы», – рассказывает луганский бизнес-партнёр предприятий из Беларуси Наталья Меренкова.

Торговля беларусов с временно оккупированными территориями не нарушает международного права, но нарушает украинское законодательство, утверждает специалист Владимир Яворский.

«Это вопрос признания этих территорий, что они принадлежат другому государству. Если вы торгуете с этими территориями, то вы их признаёте. Именно на это реагирует Украина», – говорит юрист-международник Владимир Яворский.

Дело уже расследует посол Украины в Беларуси и украинские правоохранители.

«Если это подтвердится, то Украина обычно вносит такие предприятия в свой санкционный список. Значит, предприятия не смогут продавать свою продукцию на территорию Украины. После этого Украина передаст информацию в Евросоюз, а там решат, вносить ли предприятия в свой санкционный список», – рассказфывкт правозащитник Владимир Яворский.

Свой санкционный список есть и у США. Но ни беларусские предприятия, ни власти страны, похоже, раньше не видели этих рисков.

«Беларусским заводам неважно, куда продавать. Хоть чёрту лысому, лишь бы за валюту! От них райисполкомы каждый месяц требуют положительную статистику продаж. Про последствия, какие-то санкции они не задумываются», – источник «Белсата» в торговой сфере.

Стоит задуматься, какие рынки для Беларуси важней – украинский и европейский или донецкий и луганский.