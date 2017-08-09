Трамп: Мы ответим КНДР «огнем и яростью» 2 9.08.2017, 7:35

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Слова президента США в адрес Пхеньяна прозвучали как бисмарковское «железом и кровью».

«Самое лучшее для Северной Кореи – более не угрожать Соединенным Штатам. Они будут встречены огнем и яростью, которых мир еще не видел», – заявил президент США Дональд Трамп, передает «Голос Америки».

Ранее президент с похвалой высказался о других странах за принятие мер против ракетной программы Северной Кореи. Слова Трампа прозвучали спустя несколько дней после того, как Совет Безопасности ООН ввел новые санкции в отношении Пхеньяна в ответ на проведенные в июле два испытания межконтинентальных баллистических ракет.

«После многолетнего бездействия страны объединяются, чтобы, наконец, принять меры в связи с угрозами со стороны КНДР. Нужно действовать жестко и решительно!» – написал Трамп в «Твиттере» во вторник. Подготовленная США резолюция по Северной Корее была одобрена Совбезом еще в субботу.

Однако представитель США в ООН Никки Хейли заявила в эфире телеканала NBC, что очередные санкции ООН, призванные сократить северокорейский экспорт на 1 миллиардов долларов, «не положат конец нашей северокорейской проблеме». Тем не менее, по ее словам, санкции станут «очень мощным сигналом».

По словам Хейли, Трамп «заявил, что рассматриваются все варианты», в том числе вооруженный удар с целью отражения северокорейской угрозы в ответ на заявления Пхеньяна, что его ракеты теперь способны достичь континентальной территории США.

«Мы сделаем все необходимое, чтобы дать отпор Северной Корее», – сказала она.

Комментируя поведение северокорейского лидера Ким Чен Ына, Хейли заявила: «Он должен решить: если он нанесет удар по США, то сможет ли он выиграть?»

Северная Корея в понедельник пообещала продолжать свою программу разработки ядерного оружия, отвергнув призывы мирового сообщества к прекращению агрессивных действий.

КНДР назвала новые санкции ООН в ее отношении, введенные в ответ на ракетные испытания, «вопиющим нарушением» своего суверенитета, а государственные северокорейские СМИ заявили, что это результат «гнусного замысла США с целью изолировать и подавить» коммунистическую страну.

На саммите стран АСЕАН в Маниле Северная Корея заявила, что никогда не отступится от своей программы разработки ядерного оружия и баллистических ракет, а также преподаст США «суровый урок» с помощью своей стратегической ядерной силы, если Вашингтон начнет военные действия в ее отношении.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во вторник нанес визиты в Таиланд и Малайзию в попытке убедить их продолжать давление на КНДР.

Министр иностранных дел Таиланда Дон Прамудвинай сказал журналистам, что его страна, будучи членом ООН, соблюдает прошлые санкции против Пхеньяна, в первой половине 2017 года сократив объем торговли с коммунистической страной на 94 процента по сравнению с прошлым годом.