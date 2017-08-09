закрыть
9 августа 2017, среда, 11:00
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Мадуро совершил конституционный переворот

3
  • 9.08.2017, 7:47
  • 5,552

Оппозиционный парламент заявил о продолжении борьбы с диктатором.

Недавно сформированная конституционная ассамблея Венесуэлы объявила себя высшим органом власти в стране, стоящим над всеми ветвями власти, включая возглавляемый оппозицией парламент, сообщает служба новостей «Голоса Америки».

Лидеры ассамблеи заявили, что принимаемые ею законы и решения имеют преимущество над актами других органов власти.

Однако подконтрольный оппозиции парламент обещает не отказываться от своей власти, несмотря на то, что ассамблея грозит лишить его всех полномочий и лишить законодателей парламентской неприкосновенности.

Некоторые оппозиционные политики пожаловались во вторник, что их не пускают в зал заседаний парламента.

Главная задача 545-местной ассамблеи – разработать новую конституцию Венесуэлы.

Ассамблея была сформирована на выборах 30 июля, которые США считают фиктивными. США, Канада, ЕС и страны Латинской Америки не признают решений новой ассамблеи.


Мнение

Кремль сместит хитрож…пого Лукашенко
Кремль сместит хитрож…пого Лукашенко Константин Боровой
Красавицы и чиновники
Красавицы и чиновники Марина Коктыш
Эффект бабочки
Эффект бабочки Ирина Халип
Сковородка для Путина
Сковородка для Путина Михаил Ходорковский


Интервью

Геннадий Федынич: Продолжаем работать, несмотря ни на что
Геннадий Федынич: Продолжаем работать, несмотря ни на что
Леонид Заико: «Пациенту» денег не давать!
Леонид Заико: «Пациенту» денег не давать!
Юрий Хащеватский: Колхозная знать построила себе «Запретный город»
Юрий Хащеватский: Колхозная знать построила себе «Запретный город»
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов