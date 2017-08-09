Видеохит: Хорошо воспитанная собака ждет очереди за мороженым 1 9.08.2017, 8:42

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Пес из Уэльса слышит приближение фургона издалека, но соблюдает правила приличия.

Этот 3-летний стаффордширский бультерьер по имени Реджи – большой сладкоежка, как и многие из нас, и он очень любит мороженое, пишет flytothesky.ru.

Когда фургончик с мороженым ездит по его району в Кардиффе (Уэльс), Реджи очень радуется и активно виляет хвостом. Владелец собаки Райан Томас запечатлел его, ожидающего мороженое, на видео.

Когда Райан начал снимать, он дал Реджи команду «вперед», и песик помчался к мороженщику в фургоне. Он присел у окошка и терпеливо ожидал своей очереди. Все это время его хвост продолжал безостановочно вилять в предвкушении лакомства, но он терпеливо ждал, пока впереди него обслужат двоих покупателей.

Затем Реджи получил свой собственный рожок с ванильным мороженым от продавца и моментально его проглотил. «Он не гоняется за кошками или другими собаками, он абсолютный фанат мороженого», – говорит его хозяин.

«Иногда я издалека слышал приближение фургона и не мог найти Реджи, но я точно знал, где искать мою собаку, – рассказывает Райан. – Он стопроцентно возле мороженщика».