ВВС: Как в Беларуси купить автозак и кальсоны времен Брежнева 9.08.2017, 9:04

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Журналистка международного издания провела эксперимент.

Минская милиция предложила в соцсетях купить бывшие в спецупотреблении авто и спровоцировала ажиотаж. Путешествие по электронному торговому дому "Белспецконтракта" между тем оказалось весьма любопытным, пишет журналистка русской службы ВВС Татьяна Мельничук.

Автозаки нередко можно увидеть на улицах Минска во время акций протеста. Во время несанкционированной властями акции День Воли в марте 2017 года задержали несколько сотен человек

"Автозаки, УАЗики, Жигули и прочий спецавтотранспорт #моямилиция вы можете купить себе! Серьезно!" - призвал ГУВД мингорисполкома в "Твиттере" и "ВКонтакте".

Соцсети взорвались моментально: слишком знаковая для белорусов машина - автозак.

Фото: EPA

Страсти по автозаку

Могучими колоннами автозаки движутся по городу, чуть задумает оппозиция какой-либо митинг.

Неуклюже пытаются спрятаться в подворотнях у мест анонсированных пикетов. Плотной тенью перекрывают подъезды-подходы в местах дозволенных массовых гуляний во имя безопасности граждан.

Музыканты академического симфонического оркестра, в один из июльских дней приглашенные играть у минской Ратуши, обнаружили в месте концерта суровый автозак и в смокингах выстроились в очередь на "погрузку".

Местные художники и фотомастера, впечатленные вездесущностью могучего правоохранительного атрибута, создали целую серию открыток, вписав белорусский автозак в полотна великих мастеров.

Перформанс музыкантов академического симфонического оркестра

Неудивительно поэтому, что всякие УАЗики, "Саманты" и прочие предложенные милицией "жигули" не остались без внимания пользователей соцсетей.

Активисты оппозиции почти всерьез обсуждали, не купить ли автозак?

Чтобы возить на нем по Минску туристов, предлагая, так сказать, весь комплекс сопряженных со спецмашиной услуг.

Активистам оппозиции советовали: покупайте для себя! А то, мол, вас с митингов на автозаках только отвозят - теперь и приезжать сможете!

Пока в соцсетях веселились, серьезная пресса сообщила: выставленным на продажу автозаком интересуются серьезные покупатели. И не один.

Моя бесславная попытка

Нет бы прикинуться мне покупателем! И хоть посмотреть на продаваемый милицией автозак, ставший предметом многочисленных мемов и сетевых шуток!

Автозак перед продажей обещали к неудовольствию заинтересованных покупателей перекрасить

Фото: GUVD_MINSK

Автозак перед продажей обещали к неудовольствию заинтересованных покупателей перекрасить.

Впрочем, что на него смотреть - выставленный на продажу ГАЗ-3309 выпуска 2006 года без милицейской атрибутики и спецраскраски будет похож на старый школьный автобус.

Александр Ластовский, начальник отдела информации и связей с общественностью ГУВД мингорисполкома, предупредил: автозак обязательно перекрасят в процессе предпродажной подготовки и "мигалку" с крыши уберут.

Непосредственно минская милиция продажей не занимается - автозак и прочее переданы в "Белспецконтракт", организацию, уполномоченную реализовывать "высвобождаемые материальные ресурсы вооруженных сил, других войск, воинских формирований и военизированных организаций Республики Беларусь"

В каталоге товаров "Белспецконтракта" нахожу нужную мне машину, кликаю, как указано в инструкции о порядке приобретения товаров, на выбранную позицию и получаю фамилию-имя-отчество плюс телефонный номер сотрудника из милицейского ведомства, сохраняющего и предлагающего для осмотра продающуюся машину!

Опытному сотруднику, впрочем, хватило минуты, чтобы распознать во мне не покупателя и решительным образом направить в исходную точку поиска - в ГУВД мингорисполкома. Там, мол, удовлетворяют всякое праздное любопытство.

Впрочем, одно я выяснила: пресловутый автозак еще не продан, раз значится в каталоге "Белспецконтракта".

И нужен ли он мне? С 70-процентным износом да за 8 тысяч долларов…

Кальсоны времен Брежнева

Путешествие по электронному торговому дому "Белспецконтракта" между тем оказалось любопытным.

В разделе "Вещевое имущество" среди танкистских курток, шевронов, беретов старого образца я обнаружила 9 000 пар кальсон выпуска 1976 года. С износом 60% они оказались самыми дорогими среди еще четырех подобных предложений - по рублю за пару (чуть более 0,5 доллара).

Ветошь - рваное мягкое тряпье для протирки машин, деталей, агрегатов - и та нашлась дороже, по 90 копеек за килограмм (впрочем, и по 12 копеек есть!).

Ветошь, как объяснил мне помощник директора "Белспецконтракта" Юрий Павлович, вообще ходовой товар, долго не залеживается.

И вещевое имущество времен Брежнева покупают - в постсоветские республики Средней Азии, например.

"Много чего покупают. И Чехословакия, и Россия, и Украина, и белорусы. Покупают кто на запчасти, кто восстанавливает, кто нужное для предприятий. Наименований в нашем каталоге 12 тысяч - от иголки до ДОСААФовского самолета. И все вырученные от продаж средства идут в бюджет государства", - поясняет Юрий Павлович.

Схема покупок-продаж проста - она расписана на сайте "Белспецконтракта". Покупателю дается три дня на осмотр и пробу товара, принятие решения.

Имя покупателя не разглашается - таковы правила.

Потому если кто-то сам не объявит, что купил автозак либо новые фарфоровые селедочницы всего по доллару, вряд ли будет продолжение у этой интригующей истории.