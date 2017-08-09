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В Беларусь снова пришла аномальная жара

  • 9.08.2017, 9:22
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Фото: belta.by

В ближайшие дни максимальная температура будет достигать +35 градусов.

В Беларуси на ближайшее время установилась аномальная жара. Синоптики предупреждают о повышении температур до конца недели и советуют быть осторожными на солнце.

Максимум в ближайшие дни достигнет 35 градусов выше нуля. В четверг и пятницу 10-11 августа объявлено штормовое предупреждение и оранжевый уровень опасности. Ожидаются кратковременные дожди и грозы, сообщает БелТА.

10 августа по юго-западу страны ожидается до +34. 11 августа уже на большей части страны будет 30-34 градуса тепла, а в Брестской области — местами до + 35.

За прошедшую неделю только в Минске с солнечными ожогами госпитализированы 10 человек.

В жаркий период по возможности нужно ограничить время пребывания на открытом воздухе и снизить физические нагрузки до минимума. Помещения нужно хорошо проветривать. Лучше одевать легкую одежду из натуральных тканей светлого цвета и пользоваться головным убором, очками, зонтиком.


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