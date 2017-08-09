Леонид Заико: Идет революционная борьба с паразитической номенклатурой 6 9.08.2017, 9:32

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ЛЕОНИД ЗАИКО

Белорусы уже 15 лет слушают от властей оперу «Травиата».

Лукашенко поручил к 1 октября доработать пакет документов по стимулированию деловой инициативы, которые содержат серьезные нововведения. Даст ли это толчок развитию бизнеса в стране? На этот вопрос изданию «Завтра твоей страны» ответил руководитель аналитического центра «Стратегия», экономист Леонид Заико.

– Сейчас идет революционная борьба нищенских кругов предпринимателей с обогатившимися паразитическими кругами номенклатуры. Это борьба за экономическую власть. Номенклатура и власти на местах в сильном бизнесе не нуждаются. Он для них нужен, только чтобы собирать налоги и арендную плату. Номенклатура держит Лукашенко, он является производным от нее, – полагает экономист.

По мнению Леонида Заико, какие бы нововведения не предпринимались, «в проигрыше все равно останутся предприниматели и белорусский народ».

– Я уже 15 лет слушаю от номенклатуры эту оперу «Травиата». Они говорят о развитии бизнеса, но делают еще хуже. На любой шаг по какой-то либерализации – номенклатура предпринимает антишаги, которые ухудшают ситуацию, – говорит экономист.

Леонид Заико считает, что в случае заинтересованности власти могли бы предпринять более действенные шаги по развитию предпринимательства: сократить в три раза бюрократический аппарат, выпустить на свободу бизнесменов, полностью исключить «наезды» на бизнес, ввести мораторий на проверки.