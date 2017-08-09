С какими баллами белорусы поступали на платное в этом году 9.08.2017, 9:39

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Фото: bymedia

Дороже всего год обучения стоит в Белорусском государственном университете.

Вузы закончили принимать документы от абитуриентов, которые поступают на платное и не сдают вступительные экзамены. На сайтах многих университетов уже появились проходные баллы для тех, кто готов учиться за свой счет, — таких студентов в стране, кстати, большинство.

Портал tut.by посмотрел, на какие специальности на платное дневное было труднее и легче всего поступить, а также во сколько обойдется первокурсникам год обучения.

БГУ: максимум — 336, минимум — 99

Дороже всего год обучения стоит в Белорусском государственном университете. Как и в прошлом году, все рекорды бьет Институт бизнеса и менеджмента технологий, специальность — «бизнес-администрирование (на англ. языке)». Год обучения для первокурсников здесь обойдется 4140 руб. Для сравнения, просто «бизнес-администрирование» стоит 2814 руб. Специальности «международное право» и «международные отношения», где проходной балл в этом году поднялся до 384 баллов, потянут на 2851 и 2814 руб. соответственно. Столько же — 2851 руб. придется выложить и тем, кто хочет учиться на юридическом факультете: специальности «правоведение» и «экономическое право».

Минимальная цена первого года обучения в главном вузе страны в Институте теологииимени святых Мефодия и Кирилла, специальность «теология». За год обучение здесь подорожало на сто рублей и теперь составляет 1000 руб.

БГУИР: максимум — 294, минимум — 198

В БГУИРе образование на дневном с нового учебного года будет стоить:

на факультете компьютерного проектирования (ФКП), факультете радиотехники и электроники (ФРЭ), факультете телекоммуникаций (ФТК) — 2255 руб.;

на факультете информационных технологий и управления (ФИТУ), инженерно-экономическом факультете (ИЭФ) — 2530 руб.;

на факультете компьютерных систем и сетей (ФКСиС) — 2750 руб.

В прошлом учебном году первокурсники БГУИРа, не поступившие на бюджет, платили 2050−2500 рублей.

МГЛУ: максимум — 258, минимум — 211

С сентября стоимость года обучения для платников-первокурсников иняза, которые захотели учиться на дневном, составит 2210 руб. в год. Их предшественники в прошлом году платили 2018 руб.

БГПУ им. Максима Танка: максимум — 261, минимум — 129

Для первокурсников-платников педуниверситета стоимость 2017−2018 года обучения обойдется в 1884—2030 руб. Дороже всего стоит учиться на специальностях «музыкальное искусство, ритмика, хореография», «музыкальное искусство и мировая художественная культура» — 2030 руб. Цена года обучения для специальностей, связанных с изучением иностранного языка — 1940 руб. В прошлом году цены обучения для первокурсников варьировались от 1714 до 1884 руб.

БГМУ: максимум — 336, минимум — 279

В медицинском университете дороже всего учиться на специальности «стоматология» — 2570 рублей. Это примерно на 270 руб. дороже, чем платили первокурсники в 2016-м. Дешевле всего «медико-профилактическое дело» — 2016 руб., еще год назад обучение по этой специальности стоило 1800 руб.. Цена года обучения по направлениям «лечебное дело», «педиатрия», «фармация» в прошлом году была 1968 руб.

БНТУ: максимум — 287,3, минимум — 133

Для первокурсников политеха стоимость первого года учебы в зависимости от специальности составляет от 2429,06 до 2797,87 руб. Дороже всего, как оказалось, учиться на архитектурном факультете. Тем, кто мечтает быть архитектором или же заниматься архитектурным дизайном, за 2017−2018 учебный год придется заплатить 2 797,87 руб. Специальность «бизнес-администрирование» стоит 2 660,33 руб., «программное обеспечение информационных технологий», а также «таможенное дело» — 2 681,32 руб.