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Между Минском и Гродно загорелся грузовик с опилками

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  • 9.08.2017, 9:45
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Водитель грузовика неожиданно услышал хлопок в кабине.

Происшествия случилось под вечер 8 августа на автодороге М6 Минск-Гродно. Загорелся грузовик, в котором перевозились опилки.

Никто не пострадал. Об этом сообщили в ГАИ Минского района.

Водитель грузовика ехал в Гродно, в какой-то момент он услышал хлопок в кабине, остановился и заметил, что горит кабина. Грузовик перевозил опилки.

В результате происшествия пострадавших нет. Пожар удалось потушить и не допустить распространения огня дальше.


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