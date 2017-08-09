Между Минском и Гродно загорелся грузовик с опилками 1 9.08.2017, 9:45

4,799

Водитель грузовика неожиданно услышал хлопок в кабине.

Происшествия случилось под вечер 8 августа на автодороге М6 Минск-Гродно. Загорелся грузовик, в котором перевозились опилки.

Никто не пострадал. Об этом сообщили в ГАИ Минского района.

Водитель грузовика ехал в Гродно, в какой-то момент он услышал хлопок в кабине, остановился и заметил, что горит кабина. Грузовик перевозил опилки.

В результате происшествия пострадавших нет. Пожар удалось потушить и не допустить распространения огня дальше.