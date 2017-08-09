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В аэропорту появилась услуга: гостя могут встретить с цветами в зоне прилета

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  • 9.08.2017, 10:10

Сюрприз обойдется в 20 долларов.

В Национальном аэропорту уже несколько месяцев действует новая услуга: гостя могут встретить с цветами. Сюрприз обойдется в 15−20 долларов, пишет tut.by.

Менеджер может вручить гостю букет на выходе из зоны прилета, или цветы могут положить в салон автомобиля, на котором будет организован трансфер.

Услугу оказывают круглосуточно. Чтобы ее заказать, надо заполнить заявку на сайте и направить ее на адрес аэропорта по факсу или электронной почте. Предусмотрены наличный и безналичный расчет. Для того чтобы оплатить услугу наличными или по карточке, частному лицу нужно приехать в аэропорт хотя бы за три дня.

— Эта услуга есть уже несколько месяцев, она экспериментальная, рассчитана скорее на индивидуальный подход, а не на массовое использование, — уточнили в аэропорту.


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