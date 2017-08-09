Джон Маккейн: Правитель из Пхеньяна сумасшедший 4 9.08.2017, 10:26

Джон Маккейн

Сенатор-республиканец прокомментировал слова Трампа об ответе КНДР «огнем и яростью».

Сенатор-республиканец Джон Маккейн выразил сомнение в том, что президент США Дональд Трампа готов перейти к решительным действиям в отношении Северной Кореи. «Великие лидеры, которых я видел, не угрожают, если они не готовы действовать, и я не уверен, что президент Трамп готов действовать», — сказал он в эфире радио KTAR, передает РБК.

Он также заявил, что «готов поспорить» с президентом США на эту тему. «Если ты говоришь, что намерен что-то сделать, то ты должен быть на это способен. Я не считаю, что к решению этой ключевой проблемы (проблемы Северной Кореи. — Прим.) нужно подходить таким образом», — заявил Маккейн

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что КНДР должна отказаться от риторики угроз в отношении Вашингтона. Трамп подчеркнул, что, если КНДР этого не сделает, «ей придется столкнуться с таким огнем и яростью, которых мир раньше не видел».

Комментируя это обещание в эфире радио KTAR, Маккейн подчернул, что Трамп «преувеличивает».

«Это не что-то ужасное, но это классический Трамп в том смысле, что он все преувеличивает», — заявил сенатор. По его словам, правитель КНДР Ким Чен Ын также не готов рисковать и нападать на США. «Я думаю, что правитель из Пхеньяна сумасшедший, но он не готов перейти эту грань», — сказал сенатор.

Маккейн занимает пост председателя комитета по Вооруженным силам сената США. Ранее в июле 80-летний сенатор перенес операцию, после которой у него диагностировали рак мозга. Несмотря на это, Маккейн не планирует уходить из конгресса.