Как выглядят белоруски, которые будут судить хоккейные матчи 9.08.2017, 10:41

Девушек впервые допустят к обслуживанию матчей под эгидой Федерации хоккея Беларуси.

Хоккейные судьи тоже готовятся к сезону – недавно они прошли сбор в Молодечно. Подводя его итоги, председатель судейского комитета Федерации хоккея Беларуси Владимир Проскуров открыл один секрет: среди 63 судей в занятиях участвовали две девушки.

Впервые девушек планируют допустить к обслуживанию матчей под эгидой ФХБ. Звать первооткрывательниц Виталина Хамицевич и Анастасия Танасевич, обе из Минска. Работать они будут на матчах высшей лиги – второго по рангу дивизиона в белорусском хоккее, пишет «Трибуна».

Анастасия Танасевич 20 лет. В прошлом году она работала на матчах детских и юношеских соревнований, а также судила республиканскую Спартакиаду. В этом году попробует свои силы на более высоком уровне в качестве лайнсмена.

Анастасия не только судит, но и сама рубится в хоккей. Выступает за любительскую команду «Союз» в Единой хоккейной лиге.