Затянувшийся грузинский урок Андрей Пионтковский, «Новое время»

9.08.2017, 10:44

Андрей Пионтковский

Фото: finam.fm

Запад наконец понимает степень угрозы, которую представляет Москва цивилизованному миру.

Девять лет назад началось противостояние грузинских войск с российскими военными в Южной Осетии.

Сейчас уместно вспомнить, какое влияние грузинская война произвела на настроение, планы, состояние умов российского руководства. Это была проверка Запада на вшивость. Пройдет такая явная военная агрессия? Тогда, во второй половине августа, уже после перемирия, бумажек Саркози, когда решался вопрос в Брюсселе, какая в целом будет реакция Европейского Союза на поведение России, в прокремлевской газете "Коммерсант" появилась цитата неназванного представителя высшего руководства: "Если все ограничится пустыми разговорами, то начиная с этого момента, игра будет вестись по нашим правилам". И это – основное изменение, произошедшее в ментальности российских руководителей: понимание, что Запад слаб и неспособен реагировать на агрессивную политику России. И с тех пор они наглели все больше и больше, и в общем-то, агрессия против Украины стала неизбежной. Она могла произойти раньше или позже, но все мы знаем основную внешнеполитическую установку Кремля – господство над постсоветским пространством. И для этого, прежде всего, нужно было полностью покорить себе Украину.

То есть грузинская война была вехой "Четвертой мировой войны" – это не мой мем, это российская пропаганда любит говорить, что РФ ведет четвертую мировую войну с Западом в качестве реванша за третью Холодную, которую она проиграла. Грузинская война стала тем же, что и Мюнхен – для Второй мировой, когда западные державы закрыли глаза на агрессию Гитлера.

Поэтому все, что сейчас происходит в Украине – это следствие. И надо сказать, что на этот раз Запад реагировал немного более определенно, хотя, конечно, недостаточно. Но вот в последние дни-недели, на наших глазах проходит очень серьезное событие в США, когда наглость Кремля зашла уже до того, что они захотели посадить своего человека в Белый дом, чтобы заключить с ним так называемую Ялтинскую сделку по разделу мира. Это натолкнулось на самое решительное сопротивление всего военно-политического истеблишмента США.

Беспрецедентное единогласное голосование по санкциям России и противостояние всего американского политического класса по существу агентам Москвы Трампу и Тиллерсону, во-первых, приведет к тому, что им придется уйти с политической сцены, а во-вторых, Запад наконец понимает степень угрозы, которую представляет Москва цивилизованному миру и впервые показывает готовность этой угрозе противостоять. Очень затянувшийся урок грузинской войны.

Как и в случае с Крымом, с «ЛДНР», образования на грузинской территории существуют, пока существует путинский режим с России. И он связан не с одной личностью Путина – его имперские комплексы характерны для очень многих в российском политическом классе, включая и известных лидеров оппозиции. Излечить этот недуг может только серьезное поражение. Последнее решение американского Конгресса показывает, что США сейчас полны решимости нанести такое поражение, невоенными средствами, разумеется.

Сигналы Путина, судя по его первой пресс-конференции после санкций достаточно примирительные: мы хотим договориться и так далее. Москва понимает: эти санкции просто смертельны. Ведь вне закона, как преступники объявляются все высшие руководители России, потому что активы в США есть у всех.

Андрей Пионтковский, «Новое время»