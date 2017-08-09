Apple запатентовала новый iPhone 9.08.2017, 10:49

Устройство называют iPhone nano.

Бюро по патентам и товарным знакам США 8 августа опубликовало одобренную заявку Apple на регистрацию смартфона в корпусе iPod nano. Издание Patently Apple называет устройство iPhone nano, пишет lenta.ru.

Заявка была подана в 2007 году. В документе представлены схематичные изображения устройства, а также краткая информация о девайсе. При этом в заявке описывается принцип работы технологии 3D Touch, которая появилась только в iPhone 6s в 2016 году.

«Одна из поверхностей (например, дно) имеет сенсорную поверхность и чувствительно к силе, с помощью которой пользователь осуществляет ввод данных. На второй поверхности (например, верхняя часть) отображается требуемая информация», — говорится в документе.

В конце июля Apple прекратила производство аудиоплееров iPod nano и iPod shuffle. Вместе с этим корпорация продолжит выпускать плеер iPod touch, который будет доступен с 32 и 128 гигабайтами памяти. Стоимость этих устройств была снижена до 199 долларов и 299 долларов соответственно.