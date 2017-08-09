Трон зашатался 5 Сергей Марцелев

9.08.2017, 11:09

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Сергей Марцелев

Денег диктатору хватит максимум до конца года.

Штрафы - неглупая тактика. Они нас так задавят. Безработный не выплатит всю эту неподъемную сумму, а мы видим вершину айсберга. Мои сокамерники, простые люди, никуда за помощью не обращались, они молили у судьи штраф, потому что дома умирала без воды в одиночестве кошка. Профсоюз РЭП, собиравший по нитке, чтобы помочь в рамках кампании «бай_хэлп», попал под уголовное преследование. Как один из лидеров БНК и РЭП Геннадий Федынич.

Мне хочется сказать «трон зашатался».

Некоторые СМИ рассказывают, что экономику накачали пустыми деньгами из России, Китая, фонда ЕВРАЭС. Дали газовый грант и пообещали нефти, сколько требовал Кобяков.

Отредактирован декрет номер три. Повальных поборов с временно безработных не будет. ID карта, платные поликлиники и еще там чего-то. Мужики до полтинника, вы часто туда ходите?

Некоторые экономические обозреватели считают, что социальная база осенних протестов «размыта»…

По словам же известного политика не все радужно для власти. Выплаты по процентам займов вплотную подошли к опасной черте. Подтверждения на «дурные» китайские деньги нет. Того, что есть, хватит диктатору максимум до конца года.

У нас получится. Не у меня так других. Я верю в это.

Сергей Марцелев, facebook.com