Найден город трех библейских апостолов 9.08.2017, 11:12

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Город обнаружили в Израиле на северном берегу Галилейского моря.

Археологи из Израиля нашли римский город Юлия, который распологался на северном берегу Галилейского моря.

Как сообщает Haaretz, считается, что римский город Юлия был домом трех апостолов Иисуса Христа - Петра, Андрея и Филиппа.

Ученые сделали открытиево время раскопок следы римской бани.

"Это означает, что там находился город, а не просто рыбацкая деревня. Баня свидетельствует о существовании городской культуры", - сообщил автор исследования, доктор Мордехай Авиам.

Кроме того, на полу обнаружили глиняные черепки, а также две медали - бронзовую, конца II века нашей эры, а также серебряный динарий с изображением императора Нерона, правившего в i веке до нашей эры.

Кроме того, на полу обнаружены глиняные черепки, а также две медали - бронзовая, конца 2 века нашей эры, а также серебряный денарий с изображением императора Нерона, правящего в первом веке до нашей эры.

Археологи добавляют, что о городе Юлия упоминал знаменитый римский историк Иосиф Флавий. Он отмечал, что название город получил в честь Юлии Августы, матери императора Тиберия.

Профессор Ноам Гринбаум из Хайфского университета отмечает, что город Юлия, скорее всего, был оставлен жителями в византийский период. Причиной этого стало изменение уровня Галилейского моря.

Напомним, ранее сообщалось, что в Крыму нашли античную крепость.