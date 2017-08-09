Чехия готова поставлять Украине военную технику
- 9.08.2017, 11:15
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Ряд чешских производителей военной продукции уже контактируют со своими украинскими партнерами.
Чехия готова поставлять Украине некоторые виды военной техники в рамках оборонного сотрудничества. Об этом чешский посол в Киеве Радек Матула заявил в интервью «Европейской правде».
«Открывается возможность сотрудничества в поставках в Украину некоторых видов военной техники - конечно же, на основе стандартного процесса экспортного лицензирования», - сказал он.
Дипломат отметил, что ранее политика официальной Праги ограничивала такую возможность.
«С зимы 2014 года действовал запрет на поставки военной техники и материалов в Украину. Сейчас мы делаем эту процедуру стандартной. Это означает, что для каждого случая будет отдельно рассматриваться вопрос выдачи лицензии», - подчеркнул Матула.
По словам посла, ему неизвестно, получала ли уже Чехия от Украины запросы на какие-либо виды вооружений. «Но я уверен, что ряд чешских производителей военной продукции уже контактируют со своими украинскими партнерами», - добавил Матула.
Дипломат также отметил, что сейчас оборонное сотрудничество Чехии и Украины сосредоточено на подготовке и обучении специалистов, обмене опытом в сфере военной реформы, а в дальнейшем может распространиться и на военную медицину.
29 мая 2017 года министр обороны Чехии Мартин Стропницкий в ходе визита в Киев заявил, что чешско-украинское сотрудничество во всех сферах оборонного сектора будет продолжаться и расширяться.