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Саакашвили в Вильнюсе: РФ собирается занять и аннексировать Беларусь

  • 9.08.2017, 11:28
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Михаил Саакашвили
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Учения российской армии в Беларуси могут стать началом масштабной агрессии.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о подготовке Кремля к аннексии Беларуси.

«Что мы видим в Беларуси — я думаю, что Россия собирается занять и аннексировать Беларусь. Во время учений будет привезена инфраструктура. Таким образом, угроза не исчезла, она только возрастает. Просто сейчас украинцы ее задерживают у своих границ», — сказал в интервью BNS Саакашвили, ненадолго приехавший в Литву.

Политик подчеркнул, что НАТО сегодня реально оценивает исходящую от Москвы угрозу.

В свою очередь директор Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Рамунас Вильпишаускас отметил, что такое заявление Саакашвили связано с приближающимися российско-белорусскими военными учениями «Запад-2017».

При этом политолог допустил, что после учений в Беларуси может остаться больше российских вооруженных сил, чем сегодня.


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