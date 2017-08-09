В Китае создали самый дешевый в мире электрокар 19 9.08.2017, 11:31

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Электрокар способен развивать скорость до 100 км/час.

В Китае предприятие SAIC-GM-Wuling выпустило самую дешевую в мире модель электрокара E100, стоимость которой составляет 5 тысяч долларов. Выполнена новинка в стиле электрического Smart ForTwo, пишет korrespondent.net.

Автомобиль получил переднюю подвеску спереди и однорычажную – сзади. Оснащен он электрическим агрегатом, в распоряжении которого 40 лошадиных сил и 110 Нм крутящего момента.

Электрокар способен развивать скорость до 100 км/час, при этом его заявленный запас хода находится на отметке в 155 километров.

Аккумулятор электрокара способен полностью заряжаться за 7,5 часов. По части других опций, которые получил автомобиль: распределение тормозных усилий, электрический усилитель рулевого управления, система распознавания пешеходов и другие.