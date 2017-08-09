Видеофакт: в Малиновке «гейзер» бил окна жилого дома 8 9.08.2017, 12:13

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Сильная струя кипятка около получаса била прямо в окна многоэтажки.

Подготовка к отопительному сезону в Минске идет полным ходом. Вчера в первой половине дня возле 131-го дома по улице Есенина местные жители больше получаса наблюдали за сильным фонтаном воды, бьющим из-под земли прямо в окна многоэтажки. Огорченные отключением горячей воды должны бы быть рады и бежать в ванную за шампунем, вот только разбитые окна и залитые балконы делают событие не таким уж веселым, пишет «Онлайнер».

Как сообщили в ЖКХ Московского района, устранять проблему пришлось около получаса. Все это время вода под сильным напором била в сторону балконов на третьем и четвертом этажах. Трубу прорвало во время проведения профилактики системы отопления — опрессовки трубопровода, помогающей выявить протечки. Судя по видео, выявить удалось.

Очевидцы в социальных сетях пишут, что из земли вырывался кипяток, но в УП «Минсккоммунтеплосеть» такую информацию опровергают: температура была не выше 40 градусов.

Огромное количество воды сильно залило дорогу возле дома, а вылетающие под напором камни летели прямо в окна. По информации коммунальщиков, из-за происшествия треснуло несколько стеклопакетов на четвертом этаже и разбилось окно на третьем. Об ущербе в квартирах пока не сообщается.

На записи видно, как довольно ровная струя воды попадает точно в разбитое окно. «У кого-то дома сегодня потоп», — комментирует происходящее автор видео Андрей Казека.

— После проведения оценки ЖЭУ выставит счет виновным, ущерб будет возмещен, — сообщили в Минских тепловых сетях.