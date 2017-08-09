Пара из Беларуси провела три романтичных дня в Праге за 50 евро 5 9.08.2017, 12:22

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Жители Барановичей отправились в столицу Чехии на день Святого Валентина.

Елена Шумко из Барановичей в подарок на 14 февраля получила поездку в Прагу. Пара провела три романтичных дня в столице Чехии, потратив на дорогу и жилье 49,5 евро на двоих, пишет tut.by.

— Поездка в Прагу — именно такой подарок на День влюбленных я получила. Поверьте, это очень романтичный город! У нас на глазах, когда все слушали мелодии уличных музыкантов, парень вышел в центр, стал на одно колено и сделал предложение своей девушке. Сказать, что она испытала шок, это ничего не сказать. В меньшем шоке с улыбкой на лице были зрители и слушатели… Но история не об этом.

Благодаря вашему конкурсу я узнала всю стоимость моего подарка. Ехали мы до Варшавы на BlaBlaCar за 20 рублей с человека. Там нас ждал PolskiBus, автобусный перевозчик-лоукостер, на котором мы добирались до в Праги. Билеты в обе стороны на двоих обошлись в 13,5 евро на январь 2017 года. И это еще не самые дешевые билеты PolskiBus: цена начинается от 0,5 евро. Если подписаться на рассылку на сайте перевозчика, вас предупредят об акции. Может быть, повезет, и билеты за 0,5 евро будут ваши!

В Прагу мы приехали 13 февраля, в 17.00, а уезжать нам нужно было 15 февраля, в 21.00. Итого в Праге провели 2,5 дня. Жили в хостеле, в двухместном номере недалеко от центра. За две ночи заплатили 16 евро, это без купонов, просто жилье снимали не по интернету, а на месте.

Погода в Праге в это время просто прекрасная, достаточно тепло. Все заинтересовавшие достопримечательности практически в одном месте, общественным транспортом пользоваться не пришлось. Да и гулять я люблю. Когда ходишь, больше увидишь. Наслаждаешься и наблюдаешь.

Главное, не испортить впечатление обменом валют. Тут, конечно, беспредел. Понятное дело, не меняйте деньги у людей на улице, они зачастую подсовывают венгерский форинт, а он гораздо дешевле, чем чешская крона. Но и в официальных обменниках правды мало. Смотрите, чтобы не было мелким шрифтом написано «комиссия». Есть обменники, где ты меняешь 100 евро, а комиссия почти 20 евро! Попросите, чтобы вам заранее на калькуляторе показали сумму, которую вы получите со 100 евро.

Еще один внушительный расход в поездке — это еда. Конечно же, мы сидели в барах и ели вепрево колено, запивая все его разливным, и это было мегавкусно! Уж что-что, а пиво и мясо чехи готовят отменно. Но это вечером, а вот днем уже жалко платить по 10−15 евро за еду. С помощью сайта poplanete.com нашли в Праге что-то типа столовой, там купили еду в дорогу.

На обратном пути в автобусе заняли задние сиденья и улеглись спать. В Варшаву приехали ровненько по расписанию, в 7.00. Перекусили и поехали «на закупы». В Барановичи возвращались тоже на BlaBlaCar, но уже бесплатно. Водитель вез щенят и попросил, чтобы мы их «повесили» на себя. Если бы не помощь в перевозке, заплатили бы 30 евро.

Итого на дорогу и жилье мы потратили 49,5 евро на двоих. Для меня это не первая бюджетная поездка (за плечами Канары, Майорка, Ибица) и, конечно же, не последняя.