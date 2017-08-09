В Минске начали продавать гаджеты за биткоины 5 9.08.2017, 12:35

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Цену в криптовалюте устанавливают по курсу биржи.

Авторизованный реселлер и сервисный центр Apple cafeConnect начал принимать платежи в криптовалютах. Теперь за гаджеты или услуги по их ремонту и обслуживанию можно расплатиться биткоинами или «эфиром», пишет tut.by.

В магазине установили платежный «терминал» ConPay, разработанный блокчейн-лабораторией Consensus Lab. Сейчас через него можно работать с двумя валютами — биткоинами (BTC) и эфиром (ETH). В будущем в систему планируют добавить другие распространенные криптовалюты.

Как это работает

Цену в криптовалюте устанавливают по курсу биржи. Формально покупатель оплачивает 1% стоимости товара белорусскими рублями, а на 99% получает скидку, которая привязана к платежу в биткоинах или «эфире». В налогооблагаемой базе компания заявляет 100% суммы товарного чека или заказ-наряда, при этом 99% выручки, полученной в криптовалюте, отображается как краткосрочные активы.

Для совершения платежа система генерирует пару ключей — публичный и приватный. Чтобы покупателю было проще, его ключ может выглядеть как QR-код. В момент считывания QR-кода происходит обмен ключами. Через несколько минут транзакция подтверждается и считается завершенной.

Пока это эксперимент

— В отличие от банковских сервисов или даже электронных денег вам не нужна никакая регистрация где бы то ни было, — рассказывают в команде cafeConnect. — То есть вы нигде не логинитесь, не привязываете ничего ни к телефону, ни к почтовому ящику, не нужна никакая двух- или трехфакторная аутентификация. Безопасность обеспечивается тем, что запись о каждой транзакции записывается у всех участников цепи — то есть на миллионах устройств.

В магазине признаются, что подключение возможности проведения оплат в криптовалютах — пока эксперимент. Однако уверены, что у этой технологии большое будущее.

— Даже сложно себе представить, как будет выглядеть мир, в котором не смогут подделывать или менять налоговые декларации, паспорта, документы по недвижимости, тендерные предложения, отчеты в ФСЗН. Это сложное, но, по нашему мнению, прекрасное будущее. Чем раньше мы начнем в этом разбираться, тем больше шансов чего-то достичь, что-то создать на базе этой технологии.