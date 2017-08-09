ВВС США получат очень длинную «руку» 3 9.08.2017, 12:43

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Корпорация Lockheed Martin начала выпуск крылатых ракет нового поколения.

Военно-воздушные силы США в скором времени могут получить улучшенный вариант крылатой ракеты воздушного базирования AGM-158B JASSM-ER с еще большей дельностью полета.

И это при том, что дальность у текущей версии ракеты и так превышает 900 км.

Военно-воздушные силы США присудили американской корпорации Lockheed Martin контракт на 37,7 млн долларов, предполагающий разработку нового крыла для ракеты AGM-158B JASSM-ER. Об этом сообщает авторитетный военный ресурс Jane’s 360 (перевод – hvylya.net).

По словам представителя компании Lockheed Martin Джейсона Денни (Jason Denney), новый дизайн обеспечит «значительное увеличение диапазона» для JASSM-ER. На сколько именно ракета будет превосходить по дальности ранние версии, Денни не уточнил. Кроме этого, он не стал говорить про концептуальные особенности нового крыла, а также его вес и размеры. Известно, что дальность полета базовой AGM-158B JASSM-ER составляет весьма солидные 980 км. Скорость ее полета может достигать 1000 км/ч. Масса ракеты —1020 кг.

Не нужно путать JASSM-ER (включая ее перспективную версию) с первым вариантом изделия — AGM-158A JASSM. В сравнении со своим «старшим братом», она имеет значительно меньшую дальность полета — 360 км. Данную ракету американцы приняли на вооружение в 2003-м, а AGM-158B JASSM-ER поступила в распоряжение военных США в 2010 году. Кроме Вооруженных сил США, ракету эксплуатируют ВВС Польши, Австралии и Финляндии. По имеющимся данным, цена одной JASSM-ER составляет 1,3 млн долларов. Всего выпустили более 2 тыс. ракет AGM-158 разных модификаций.

Высокая стоимость одной крылатой ракеты, а также относительно небольшое число произведенных изделий, не позволяет повсеместно использовать данный тип вооружений в локальных конфликтах. Чаще всего крылатые ракеты применяются для поражения особо важных целей, например аэродромов или командных центров.

Носителями AGM-158 являются американские стратегические бомбардировщики B-52H, B-1B и B-2, а также истребители F-15E, F-16C/D, F/A-18E/F и F-35C.