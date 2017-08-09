Санкции Трампа ударили и по белорусскому рублю 3 Жанна Кулакова, belmarket.by

9.08.2017, 12:52

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Вслед за российским будет лихорадить и белорусский валютный рынок.

В ближайшей перспективе российский рубль будет дешеветь, а вслед за ним и белорусский. Быстрее других валют свои позиции укрепит евро.

Июнь и июль выдались трудными для национальной валюты РФ. Судя по всему, напряжение сохранится и в августе. Отток иностранного капитала с российского рынка продолжается, а последние события его только подогревают. Негативные последствия ощущает на себе и белорусский рубль.

С начала лета российская валюта ослабла на 10 % по отношению к бивалютной корзине Центробанка РФ. Падение отмечалось и в июне, и в июле. В начале августа оно продолжилось.

Главный фактор давления на рубль — отток капитала из российских активов. Это касается, в частности, государственных облигаций. Отток капитала начался несколько месяцев назад без каких-либо внятных причин: судя по всему, активизировался процесс массовой фиксации прибыли. К середине июля падение рубля замедлилось, однако в скором времени возобновилось, причем с новой силой и на этот раз по вполне очевидной причине: несмотря на теплую встречу Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Гамбурге, Соединенные Штаты приняли решение расширить антироссийские санкции.

В законопроекте о расширении санкций содержится целый комплекс мер, которые если и способны обвалить рубль, то не раньше чем через несколько месяцев. Однако реакция российской валюты была молниеносной: рубль возобновил падение, сразу после того как Белый дом выразил готовность подписать документ. Такая реакция говорит о том, что в дело снова вмешались спекулянты, в том числе те самые иностранные инвесторы, которые в нынешнем году активно зарабатывали на российских облигациях.

Никаких запретов на инвестиции в российские бумаги санкции пока не предусматривают. Правда, по этому вопросу еще выскажется специальная комиссия, а пока у американских инвесторов есть время спокойно зафиксировать прибыль и перевести капитал в другие активы.

К слову, инвестбанки уже рекомендуют своим клиентам уходить с российского рынка. Так, в своем обзоре от 18 июля Goldman Sachs посоветовал инвесторам закрыть спекулятивные сделки carry trade с российским рублем и некоторыми другими валютами развивающихся стран и обратить внимание на мексиканский песо, турецкую лиру, перуанский соль, польский злотый, чешскую крону и тайский бат. Инвесторы, которые в соответствии с рекомендациями Goldman Sachs восемь месяцев назад вкладывали в рубль, заработали около 10 %. Теперь пора уходить на другие рынки: российский становится слишком рискованным.

Некоторая поддержка может прийти с рынка нефти, но переоценивать ее не стоит: сейчас ключевым для российского рубля является геополитический фактор. Как отмечалось выше, с начала лета российский рубль просел на 10 %, притом что нефтяные котировки поднялись на 3 %. Даже если на рынке черного золота внезапно обнаружиться сплошной позитив, он лишь слегка сгладит негативный эффект антироссийских санкций, но вряд ли спасет национальную валюту РФ от падения. При этом нужно понимать, что об обвале российского рубля на десятки процентов речь не идет: под негативной динамикой понимается его ослабление в ближайшие месяцы на 3—7 %, максимум на 10 %.

Падение, скорее всего, растянется как минимум на месяц-другой. На протяжении всего этого периода под давлением будет находиться и белорусский рынок. С начала лета курс доллара в нашей стране вырос уже на 4,5 %. Евро подорожал еще больше — на 10,6 %. Зато российский рубль подешевел на 2,2 %. При этом по отношению к корзине валют наш рубль ослабел незначительно — тоже на 2,2 %. Это связано с тем, что Нацбанк сгладил колебания через укрепление белорусской валюты к российской. Впоследствии отечественный рубль, скорее всего, будет слабеть, но медленнее российского. Полностью погасить негативный эффект не удастся: доллар и евро продолжат расти.

Также напомню, что евро обещает укрепляться более быстрыми темпами, чем доллар. Общеевропейская валюта уверенно дорожает, и эта тенденция не обойдет стороной белорусский рынок. Политические риски в еврозоне значительно снизились, экономическая ситуация улучшается, а среднесрочные перспективы евро выглядят благоприятнее, чем «американца». Об этом стоит подумать тем, кто планирует в течение ближайших одного-двух лет хранить свои сбережения в иностранной валюте.

Жанна Кулакова, belmarket.by