Блогер слетал на мотопараплане за бургерами в «Макдональдс»1
- 9.08.2017, 12:55
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Американский видеоблогер любит находить интересные места для приземления.
Американский видеоблогер Такер Готт (Tucker Gott) решил перекусить в «Макдональдсе», и отправился за бургерами на мотопараплане. Кадры полета он опубликовал на своем Youtube-канале, пишет lenta.ru.
«Меня часто спрашивают, могу ли я долететь до учебы/работы/магазина? Летать каждый день не очень практично, но иногда я нахожу интересные места для приземления. У этого ресторана оказалось прекрасное поле. К счастью, местные жители посчитали это занимательным и не стали вызывать полицию», — рассказал Готт.