Лидеры международных профсоюзов выступили в защиту Федынича и Комлика 1 9.08.2017, 13:03

5,020

Геннадий Федынич

Фото: praca-by.info

Белорусские власти получили ультиматум от руководителей мирового рабочего движения.

Генеральный секретарь Глобального профсоюза IndustriALL Вальтер Санчес и генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов (МПК) Шаран Барроу обратились к Лукашенко в связи с недавними задержаниями и допросами профсоюзных лидеров, а также обысками в офисах белорусских независимых профсоюзов, передает «Радыё Свабода».

Копии письма направлены также министру иностранных дел и генеральному прокурору Беларуси.

«Мы возмущены проведением обысков на квартирах, задержанием и допросами лидеров и сотрудников аппарата этих профсоюзов, один из которых, Игорь Комлик, до сих пор находится под стражей. Под угрозой срыва находится работа профсоюзных организаций.

Международная конфедерация труда и Глобальный профсоюз IndustriALL заявляют решительный протест и требуют немедленного освобождения Игоря Комлика, прекращения уголовного преследования в отношении Геннадия Федынича», - говорится в письме.

Кроме того, Вальтер Санчес и Шаран Барроу требуют прекращения вмешательства властных структур во внутренние дела профсоюзов РЭП и принятия срочных мер по обеспечению нормальных условий для деятельности профсоюзных организаций в соответствии с обязательствами Беларуси по Конвенции Международной организации труда № 87.

Международные профсоюзы сообщили о репрессиях и задержания профсоюзных лидеров в Беларуси сразу после обысков, 3 и 4 августа.