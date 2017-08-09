Лидеры международных профсоюзов выступили в защиту Федынича и Комлика

Лидеры международных профсоюзов выступили в защиту Федынича и Комлика1
- 9.08.2017, 13:03
- 5,020
Белорусские власти получили ультиматум от руководителей мирового рабочего движения.
Генеральный секретарь Глобального профсоюза IndustriALL Вальтер Санчес и генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов (МПК) Шаран Барроу обратились к Лукашенко в связи с недавними задержаниями и допросами профсоюзных лидеров, а также обысками в офисах белорусских независимых профсоюзов, передает «Радыё Свабода».
Копии письма направлены также министру иностранных дел и генеральному прокурору Беларуси.
«Мы возмущены проведением обысков на квартирах, задержанием и допросами лидеров и сотрудников аппарата этих профсоюзов, один из которых, Игорь Комлик, до сих пор находится под стражей. Под угрозой срыва находится работа профсоюзных организаций.
Международная конфедерация труда и Глобальный профсоюз IndustriALL заявляют решительный протест и требуют немедленного освобождения Игоря Комлика, прекращения уголовного преследования в отношении Геннадия Федынича», - говорится в письме.
Кроме того, Вальтер Санчес и Шаран Барроу требуют прекращения вмешательства властных структур во внутренние дела профсоюзов РЭП и принятия срочных мер по обеспечению нормальных условий для деятельности профсоюзных организаций в соответствии с обязательствами Беларуси по Конвенции Международной организации труда № 87.
Международные профсоюзы сообщили о репрессиях и задержания профсоюзных лидеров в Беларуси сразу после обысков, 3 и 4 августа.