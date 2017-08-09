В Беларуси еще $3,5 миллиарда пустят в «выхлопную трубу» 4 9.08.2017, 13:22

Власти решили «вложить» в отечественное машиностроение семь миллиардов рублей.

На финансирование государственной программы развития машиностроительного комплекса на 2017−2020 годы, утвержденной постановлением Совмина № 588 от 7 августа, планируется направить 7,261 млрд рублей.

Пока машиностроители имеют бизнес-планы по инвестпроектам на 4,866 млрд рублей. Под эти средства в программе расписаны ресурсы: собственные средства организаций составят 705,7 млн рублей, кредиты банков — 3,339 млрд рублей, средства республиканского бюджета — 775,3 млн рублей.

Разработчики программы констатируют, что «белорусское машиностроение не утратило сложившейся специализации и развитого потенциала, что позволяет ему в целом успешно конкурировать на традиционных рынках». При этом обращается внимание на то, что износ основных средств в машиностроении составляет в среднем 40,9%, в том числе активной части — 47,8%.

«Устойчивое развитие машиностроения требует больших удельных затрат по сравнению с другими отраслями промышленности и целевого патронирования со стороны государства, в том числе на основе создания общенациональной системы мониторинга и технологического предвидения как условий определения приоритетов и достижения стратегических перспектив машиностроительной отрасли», — отмечено в программе.

Разработчики программы также расписали ускоряющие и замедляющие факторы развития машиностроения. К первым отнесли, к примеру, деловую репутацию, имеющиеся кооперационные связи, проведенную модернизацию, доступ к преференциальному финансовому механизму (поддержка экспорта и т.п.). Тормозит отрасль недостаточный уровень конкурентоспособности, низкая рентабельность, дефицит собственных средств, низкая производительность труда из-за избытка рабочей силы, недостаточный уровень технического обслуживания и послепродажного сервиса.