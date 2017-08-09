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Глебом интересуется польская «Сандецья»?

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  • 9.08.2017, 13:19
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Александр Глеб

Белорусский полузащитник может продолжить карьеру в Польше.

Лучший футболист Беларуси Александр Глеб может перейти в польскую «Сандецью» из Новы-Сонч.

Об этом сообщил в «Твиттере» главный редактор футбольного портала 2x45.info Пшемыслав Михаляк.

Ранее издание Super Express сообщило, что белорусский хавбек и его представитель выдвинули клубу, название которого не сообщалось, условия, которые они готовы принять: ежемесячная зарплата в 10 тысяч евро «чистыми».

Напомним, последним клубом Глеба были самарские «Крылья Советов».


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