Глебом интересуется польская «Сандецья»?3
- 9.08.2017, 13:19
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Белорусский полузащитник может продолжить карьеру в Польше.
Лучший футболист Беларуси Александр Глеб может перейти в польскую «Сандецью» из Новы-Сонч.
Об этом сообщил в «Твиттере» главный редактор футбольного портала 2x45.info Пшемыслав Михаляк.
Ранее издание Super Express сообщило, что белорусский хавбек и его представитель выдвинули клубу, название которого не сообщалось, условия, которые они готовы принять: ежемесячная зарплата в 10 тысяч евро «чистыми».
Напомним, последним клубом Глеба были самарские «Крылья Советов».