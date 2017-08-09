Cтали известны самые прибыльные фильмы, вышедшие с начала 2017 года 9.08.2017, 13:33

4,537

На популярность фильмов значительно повлияли рекомендации в социальных сетях.

Хоррор режиссера Джордана Пила «Прочь» принес своим создателям самую большую прибыль среди всех фильмов, вышедших с начала 2017 года.

Согласно изданию TheWrap (перевод — nv.ua), рентабельность ужастика о межрасовой паре составила 630%.

Только одному фильму 2017 года удалось приблизиться к таким же результатам. Психологический триллер «Сплит» режиссера М. Найта Шьямалана получил 610% прибыли.

Издание оценивало совокупный бюджет производства и маркетинговые затраты 25 фильмов с лучшими кассовыми сборами в этом году.

На съемки фильма Прочь Пил получил бюджет в размере 4,5 млн долларов, в то время как у Шьямалана было 9 млн долларов на производство «Сплита». При маркетинговом бюджете в 30 млн долларов, картина «Прочь» собрала 252 млн долларов, а «Сплит» - 277 млн долларов.

Римейк «Красавицы и чудовища» от компании Disney, который остается самым кассовым фильмом года со сборами 1,26 млрд долларов, имел более низкую рентабельность из-за бюджета в 160 млн долларов и дорогостоящей маркетинговой кампании. Его прибыльность составила 400%.

Также отмечается, что в 2017-м летние кассовые сборы снизились, несмотря на премьеры крупных проектов – «Гадкий Я», «Человек-паук: возвращение домой» и «Чудо-женщина». В то же время эти фильмы могут получить дополнительный доход от продажи сувениров.

Кроме того, издание отметило, что популярность «Сплита» и «Прочь» значительно повысили рекомендации в социальных сетях.