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Fox News: Бомбардировщики США вылетели для подготовки к атаке КНДР

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  • 9.08.2017, 13:45
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Американские и южнокорейские пилоты провели совместную тренировку.

Два стратегических бомбардировщика B-1B Lancer ВВС США вылетели с военной базы в Гуаме незадолго до того, как КНДР объявила о намерении нанести ракетные удары в районе острова, сообщает Fox News (перевод – gazeta.ru).

Отмечается, что самолеты провели совместные учебные миссии с Южной Кореей и Японией. Миссии проводились около 10 часов над Тихим океаном. Пилоты бомбардировщиков потренировались в перехвате целей и совместной работе в небе.

Ранее вооруженные силы Северной Кореи объявили, что они рассматривают возможность нанесения ракетных ударов в районе острова Гуам, где находятся военные базы США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что если КНДР продолжит угрожать США, то ее ждет «огонь и ярость» Вашингтона.


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