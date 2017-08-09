107 лет назад родилась Лариса Гениюш 9.08.2017, 13:48

Лариса Гениюш

9 августа родилась выдающаяся поэтесса, проведшая восемь лет в советских лагерях.

9 августа исполняется 107 лет, как родилась белорусская поэтесса, диссидентка и деятель национального движения Лариса Гениюш, передает «Белсат».

Выдающаяся поэтесса, произведения которой не найдешь в школьных учебниках литературы, 8 лет советских лагерей и пожизненный надзор КГБ.

Отца Ларисы Гениюш расстреляли коммунисты. Сама Гениюш никогда не приняла советского гражданства. Живя в эмиграции, она была Генеральным секретарем правительства БНР и хранила архив, чем и вызвала интерес со стороны советских властей.