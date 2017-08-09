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Россиянка шесть раз поменяла фамилию, чтобы перевозить сигареты в Польшу

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  • 9.08.2017, 13:56
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Жительницу Калининградской области РФ опознали польские пограничники.

Гражданка России 6 раз сменила фамилию, чтобы перевозить контрабандой сигареты из Калининградской области в Польшу, сообщает radiopolsha.pl.

На польско-российском пограничном переходе в Безледах 37-летняя жительница Калининградской области проходила пограничный контроль.

Во время проверки документов оказалось, что россиянка фигурирует в базах данных как лицо, которому запрещен въезд в Польшу и на территорию Шенгенской зоны до 2020 года.

Чтобы обойти запрет, россиянка сменила фамилию и получила новые паспорт и визу. Согласно пограничникам, она прибегала к подобной процедуре 6 раз.

Жительница Калининградской области была задержана, ей грозит до 3 лет тюремного заключения.


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