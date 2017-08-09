В Альфа-Банке сменилась власть 9.08.2017, 14:04

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С 1 сентября в банке будет новый председатель правления.

Председатель правления Альфа-Банка Игорь Катибников 31 августа намерен завершить работу в этой должности. Исполнять эти обязанности с 1 сентября будет заместитель председателя правления Станислав Пархимович, сообщили в банке.

— Открывая перед собой новые профессиональные горизонты, хочу еще раз поблагодарить каждого из вас за совместную работу и пожелать вам, уважаемые коллеги, благополучия, гармонии, душевного тепла и дальнейших успехов в укреплении позиций банка на рынке Беларуси, — отметил Игорь Катибников. При этом он не стал рассказывать о своем новом месте работы.

Игорь Катибников был избран на пост председателя правления банка 2 октября 2013 года. В 2003—2013 годах он был председателем правления Белросбанка, который в конце 2012 года был куплен консорциумом «Альфа-Групп».